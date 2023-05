Scheinheilig

Christoph Reichwein/dpa

Der grüne Landwirtschaftsminister Cem Özdemir ist von den hier lebenden Türkinnen und Türken enttäuscht: Bei der Stichwahl zum Amt des türkischen Staatspräsidenten am Sonntag wurden in Deutschland zwischen 76 und 77 Prozent der Stimmen für den seit 2003 als Ministerpräsident und seit 2014 als Präsident zunehmend autoritär regierenden Recep Tayyip Erdogan abgegeben. Sie wählen und sie feiern sogar, »ohne für die Folgen ihrer Wahl einstehen zu müssen«, wirft ihnen der in der BRD geborene Özdemir vor, dessen Eltern aus der Türkei stammen. Ihre Autokorsos nach Bekanntwerden des Wahlergebnisses seien »eine nicht zu überhörende Absage an unsere pluralistische Demokratie und Zeugnis unseres Scheiterns unter ihnen«.

Tatsächlich sieht Erdogans Wahlsieg in Deutschland erheblich größer aus als der in der Türkei, wo er mit etwa 52 Prozent nur um wenige Punkte vorn liegt. Allerdings stimmte hier nur etwa die Hälfte der Wahlberechtigten ab, in der Türkei waren es 85 Prozent. Das dortige Ergebnis ist also deutlich repräsentativer.

Es ist eine weitverbreitete Unsitte unter Politikern und in den Medien, unerwünschtes Verhalten der Wählenden als »Ablehnung der Demokratie« pauschal fehlzuinterpretieren und sich mit diesem Mittel ihrer Mitverantwortung zu entziehen. Der irreführende Begriff der »Politikverdrossenheit« leistet ähnliche Dienste. Wenn kritische Beobachter feststellen, dass von den hier lebenden jungen Menschen »mit türkischem Hintergrund« überdurchschnittlich viele für Erdogan gestimmt haben, weil sie nicht etwa »die Demokratie« stört, sondern die 50 Jahre nach Beginn der Immigration aus der Türkei immer noch anhaltende Diskriminierung und teilweise offen zur Schau gestellte Feindseligkeit, sollte das Problem ernst genommen werden.

Am Montag wurde unter Beteiligung vieler Politiker des Brandschlags in Solingen am 29. Mai 1993 gedacht. Fünf Mädchen und Frauen aus der Türkei starben dabei. 17 weitere Bewohner des Hauses, ebenfalls Migranten, wurden verletzt, einige von ihnen lebensgefährlich und nachhaltig schwer. Die Täter waren deutsche ­Neonazis zwischen 16 und 23 Jahren.

Zum Hintergrund gehörte eine zuerst im früheren Gebiet der DDR auftretende Fremdenfeindlichkeit und Pogromstimmung, für die die Namen Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda stehen, die sich aber schnell auch in Westdeutschland bemerkbar machte. Den größeren Zusammenhang bildete eine von Politikern und Medien des »demokratischen Spektrums« geführte sogenannte Asyldebatte. Im Dezember 1992 einigten sich CDU/CSU, SPD und FDP auf eine verfassungsändernde »Neuregelung des Asylrechts«. Am 26. Mai 1993, drei Tage vor der Solinger Mordtat, verabschiedete der Bundestag ein entsprechendes Gesetz.

Heute führt man, während scheinheilig gedacht wird, wieder einmal eine ähnliche »Debatte«.