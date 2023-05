Plumpe Provokationen

Arvid Müller/imago Prozessauftakt in Dresden (8.9.2021)

Im sogenannten Antifa-Ost-Prozess wird am Mittwoch das Urteil gegen die vier Angeklagten erwartet. In den Tagen vorab drängt sich der Eindruck auf, dass hier und da ein erhebliches Interesse daran besteht, im Anschluss daran umfangreich über »Ausschreitungen« berichten zu können. Der sächsische Innenminister Armin Schuster rechnet nach eigenem Bekunden mit »Krawallen« und einer »sehr schwierigen Lage«. Bekannt ist, dass antifaschistische Gruppen seit längerer Zeit zu einer Demonstration in Leipzig am ersten Sonnabend nach dem Urteil aufrufen. Am Sonnabend tauchte nun auf der Internetplattform Indymedia der Aufruf eines bislang unbekannten »Autonomen Tag-X-Vorbereitungskomitees« auf. Der mehrseitige Text, der sich inhaltlich nicht mit dem Verfahren befasst, sondern zurückliegende Demonstrationen thematisiert, ruft an mehreren Stellen unvermittelt zu »militanten Zeichen« auf.

Das Solidaritätsbündnis Antifa Ost distanzierte sich umgehend von dem Aufruf. Man habe diesen weder verfasst noch teile man ihn inhaltlich, erklärte das Bündnis auf Twitter. Derart »plumper Verbalradikalismus« diene nur der weiteren Kriminalisierung der Demonstration am 3. Juni und habe nichts mit den Diskussionen und Überlegungen im Bündnis zu tun. Dabei sei es letztlich egal, ob der Aufruf von den Behörden selbst oder von unüberlegt handelnden Mitstreitern verfasst worden sei.

Den Angeklagten in dem Prozess wird vorgeworfen, in den Jahren 2018 bis 2020 mehrere Neonazis in Leipzig, Wurzen und Eisenach angegriffen zu haben. Laut Anklage wurden 13 Menschen verletzt. Die hätten sie als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung nach Paragraph 129 begangen; Rädelsführerin sei Lina E. gewesen. In dem Verfahren gibt es weitere Beschuldigte; mehrere befinden sich nach Behördenangaben auf der Flucht. Vertreter der Generalbundesanwaltschaft hatten im Laufe des Verfahrens bereits angekündigt, weitere Verfahren anstrengen zu wollen.

Der Kronzeuge Johannes D., der sich in einem Zeugenschutzprogramm befindet, hatte die Beschuldigten in umfangreichen Aussagen belastet. Die Verteidigung der Angeklagten bezeichnet D., der im Gegenzug für seine Ausführungen Straffreiheit erhält, als absolut unglaubwürdig.

Der Prozess am Dresdner Oberlandesgericht hatte im September 2021 begonnen. Neben der 28 Jahre alten Studentin Lina E. müssen sich drei Männer aus Leipzig und Berlin verantworten. Bis auf Angaben zur Person machten die Angeklagten von ihrem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch und schwiegen während des Prozesses zu den Vorwürfen. Lediglich Lina E. ergriff an einem der letzten Prozesstage das Wort und bedankte sich bei ihren Eltern und Angehörigen, allen Unterstützern und Verteidigern.

Acht Jahre Haft hat die Generalbundesanwaltschaft für Lina E. gefordert. Für die Männer wurden Strafen zwischen zwei Jahren und neun Monaten sowie drei Jahren und neun Monaten beantragt. Für die Verteidigung kommen dagegen nur Freisprüche in Frage, denn sie sieht den Prozess als politisch motiviert an. Dass die Generalbundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich zog, habe zu höheren Strafanträgen geführt, argumentierten die Anwälte. Durch den »polizeilichen Popanz« seien die Beschuldigten in die Nähe von Terroristen gerückt worden. Von einer kriminellen Vereinigung könne keine Rede sein. Auch von Beweislastumkehr war die Rede. Dem Gericht wurde zudem Voreingenommenheit vorgeworfen.

Als Paradebeispiel für politische Justiz bezeichnet auch Rote-Hilfe-Sprecherin Anja Sommerfeld das Antifa-Ost-Verfahren. »Die wild zusammengewürfelten Indizien und Konstruktionen, auf denen die Anklage beruht, und das Fehlen jeglicher Beweise lassen eigentlich nur Freisprüche oder zumindest eine Einstellung des Verfahrens zu. Statt dessen folgt das Oberlandesgericht weiter seinem bedingungslosen Verurteilungsvorsatz«, kritisierte Sommerfeld in einer Stellungnahme.

Bereits für den Mittwoch sind in mehreren Städten Kundgebungen und Demonstrationen in Reaktion auf das Urteil angekündigt, darunter in Berlin, Hamburg und Dortmund.