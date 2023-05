Pflegeverband: Mehrkosten für Heimbewohner

Berlin. Pflegebedürftige Menschen in Heimen müssen sich nach Einschätzung des Branchenverbands BPA auf erhebliche Mehrkosten einstellen. »Die Eigenanteile der Pflegebedürftigen werden deutlich spürbar weiter steigen«, sagte der Präsident des Pflegeunternehmerverbands, Bernd Meurer, der Bild am Sonntag. Nach wissenschaftlichen Berechnungen sei in nächster Zeit eine Zunahme der Eigenanteile um etwa sieben Prozent pro Jahr zu erwarten. »Dafür sorgen allein schon große Faktoren wie der Personalmangel, die hohen Tarifabschlüsse und die allgemeine Inflation«, behauptete Meurer. (AFP/jW)