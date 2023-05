Erdogan an Thron geklebt

Kemal Aslan/REUTERS Erdogan-Anhänger feiern ihr Idol nach der Stichwahl (Istanbul, 28. Mai)

Es kam wie erwartet: Am Sonntag hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine erste Stichwahl nach 20 Jahren an der Macht laut vorläufigem Ergebnis der Wahlbehörde mit etwa 52 zu 48 Prozent knapp für sich entschieden. Die Wahlbeteiligung lag demnach bei 85 Prozent. Erdogan galt als Favorit, nachdem sein Herausforderer, der CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu im ersten Wahlgang deutlich hinter den Umfrageergebnissen zurückgeblieben war.

In einer ersten Ansprache vor Anhängern rief Erdogan zu »Einigkeit und Solidarität« auf. Es ist allerdings davon auszugehen, dass er seine repressive Politik gegen die Opposition in den kommenden fünf Jahren fortführen wird. Seit Einführung des Präsidialsystems im Jahr 2018 verfügt der 2003 zum Ministerpräsidenten und 2014 zum Staatspräsidenten Gewählte über soviel Macht wie nie zuvor. Eine Verfassungsänderung, die ihm nach 2028 noch eine weitere Amtszeit ermöglichen würde, hat er bereits ins Spiel gebracht.

Sowohl innen- als auch außenpolitisch warten auf Erdogan komplizierte Aufgaben: Das gilt gerade mit Blick auf die schwere Wirtschaftskrise der Türkei. Am Montag gab die Landeswährung erneut nach und näherte sich wieder dem erst vergangene Woche erreichten Rekordtief. In den letzten zwei Jahren hat die türkische Lira bereits massiv an Wert verloren. Experten rechnen mit einem weiteren Verfall – die Inflation liegt aktuell bei rund 44 Prozent, im Oktober waren es gar über 80. Hinzu kommt die Aufgabe, die von den Erdbeben am 6. Februar getroffenen Regionen wieder aufzubauen. Mit dem Nachbarland Syrien, an dessen Zerstörung in einem brutalen Regime-Change-Krieg er erheblich beteiligt war, strebt Erdogan eine Normalisierung an, in deren Rahmen es auch um die Rückkehr der 3,6 Millionen Flüchtlinge geht. In seiner Siegesrede wiederholte er sein Versprechen, die Türkei zu einem internationalen Energiehub für LNG-Gas zu machen – in enger Kooperation mit Moskau.

Die Glückwünsche des russischen Präsidenten Wladimir Putin fielen deutlich überschwenglicher aus als die aus Washington und der EU, wo man auf einen Machtwechsel gehofft hatte. Kilicdaroglu hatte im Wahlkampf angekündigt, die türkische Außenpolitik prowestlicher zu gestalten. Welche Politik sein Sechs-Parteien-Bündnis, dem extrem rechte Kräfte angehören und das einzig die Gegnerschaft zu Erdogan eint, tatsächlich umgesetzt hätte, bleibt indes höchst fraglich – auch wegen des Rechtsrucks bei den Parlamentswahlen, in denen 400 der 600 Sitze von konservativen, ultrarechten und islamistischen Parteien besetzt wurden. Nach dem ersten Wahlgang hat Kilicdaroglu massiv Stimmung gegen im Land lebende Geflüchtete gemacht und – obwohl ihn die HDP unterstützte – dem Rechtsnationalisten Ümit Özdag zugesagt, gegen kurdische Lokalpolitiker vorzugehen. In kurdisch dominierten Provinzen fiel die Wahlbeteiligung am Sonntag denn auch um bis zu sieben Prozentpunkte.

In Deutschland haben nach Angaben der türkischen staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu 50 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt, die – angesichts von 2,2 Millionen Stimmen Abstand zwischen Erdogan und Kilicdaroglu – aber den Wahlausgang nicht änderten. Mit über 67 Prozent sprach sich eine deutliche Mehrheit für Erdogan aus, woraufhin der grüne Bundesagrarminister Cem Özdemir – ausgerechnet am 30. Jahrestag des neonazistischen Anschlags in Solingen – deren Wahlentscheidung als »Absage an das Zusammenleben hier« bezeichnete.