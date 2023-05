Betreuter Anschlag

»Die Mörder sitzen in Bonn«

Nach dem Anschlag von Solingen kam es zu teils gewaltsamen Protesten von Türkeistämmigen. So blockierten Jugendliche in Solingen Straßen und schlugen Schaufenster ein. Dazu riefen sie mit Blick auf die vorangegangene rassistische Debatte im Bundestag: »Die Mörder sitzen in Bonn.« Die Weigerung von Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU), nach Solingen zu kommen, um – so ein Regierungssprecher – nicht in »Beileidstourismus« zu verfallen, heizte die Wut zusätzlich an.

Die Grauen Wölfe versuchten, die Proteste für sich zu instrumentalisieren. In der Folge kam es auf Kundgebungen zu Auseinandersetzungen zwischen türkischen Faschisten auf der einen und linken Türken, Kurden und Autonomen auf der anderen Seite. Im Anschluss an die Trauerfeier mit Bundespräsident Richard von Weizsäcker in der Kölner Zentralmoschee zogen am 3. Juni rund 200 mit Knüppeln und Ketten bewaffnete Anhänger der Grauen Wölfe randalierend durch die Stadt. Für die Boulevardpresse war der »Türkenaufstand« eine willkommene Gelegenheit, die rassistischen Morde in den Hintergrund zu rücken.

Der von seiten mancher türkischer Nationalisten erhobene Ruf nach »Rache« war Mevlüde Genc, die bei dem Anschlag zwei Töchter, zwei Enkelkinder und eine Nichte verloren hatte, fremd. »Ich habe mein Wertvollstes verloren, einen Teil von mir«, hatte die mit 79 Jahren im vergangenen Oktober verstorbene Frau 2013 im Interview mit dem WDR bekannt. »Und ich habe trotzdem nicht mit Hass reagiert, sondern mit Liebe und Respekt. Wir sind Menschen und müssen einander respektieren und wertschätzen. Wir müssen einander helfen und gegenseitig verstehen.« (nb)