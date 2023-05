Datenleck bei Autobauer Tesla

Austin. Der Elektroautobauer Tesla hat einem Zeitungsbericht zufolge mit erheblichen Datenschutzproblemen zu kämpfen und steht nun um Fokus der Behörden. Das Handelsblatt berichtete am Freitag, ihm seien 100 Gigabyte an vertraulichen Daten zugespielt worden, darunter sensible Informationen über Kunden, Beschäftigte und Geschäftspartner. In anderen, als vertraulich gekennzeichneten Dokumenten gehe es unter anderem um Sicherheitsprobleme bei selbstfahrenden Autos, die Entwicklung neuer Batteriezellen oder den geplanten Elektropickup des US-Herstellers. (Reuters/jW)