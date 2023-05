Imperiale Phantasien

Dmitry Golubovich/Russian Look/imago Leistet mit seinen Äußerungen den Russland-Gegnern Schützenhilfe: Vizechef des Sicherheitsrats Dmitri Medwedew (Moskau, 9.5.2023)

Man fragt sich im nachhinein, warum Wladimir Putin eigentlich einst Dmitri Medwedew zu seinem Ersatzmann für vier von der Verfassung vorgeschriebene Jahre berufen hat. Fiel er damals als Präsident durch Naivität gegenüber dem nächsten westlichen Regimewechselkrieg auf (die russische Enthaltung im Weltsicherheitsrat angesichts der Aggression gegen Libyen 2011), spielte er danach vorübergehend die Rolle des Liebhabers roter Markenturnschuhe, um schließlich in seiner gegenwärtigen Funktion als Vizechef des Sicherheitsrates imperial daherzuschwadronieren.

Was Medwedew auf seinem Telegram-Kanal über die drei Varianten des Zerfalls der ukrainischen Staatlichkeit zusammengeschrieben hat, läuft auf die Forderung nach einer Aufteilung der Ukraine zwischen Russland und der EU hinaus. Letztere soll sich mit der Übernahme der westukrainischen Gebiete das Kernland des ukrainischen Nationalismus ans Bein binden, von dem Medwedew immerhin einräumt, dass es für Russland verloren sei; wobei dieser Nationalismus geographisch heute längst nicht mehr auf die Westukraine beschränkt ist. Den Rest würde Russland übernehmen wollen.

Freilich, Medwedews Überlegungen stehen unter der Voraussetzung, dass Russland den Ukraine-Krieg militärisch gewinnt und dann in der Lage wäre, die Karten neu zu mischen. Aber wir haben nicht den Februar 1945, es ist kein neues Jalta absehbar, als eine in Osteuropa siegreiche Rote Armee Fakten geschaffen hatte, an denen auch die USA und Großbritannien nicht vorbeikamen. Heute ist nicht entfernt sicher, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine gewinnt – ohne atomare Eskalation, in deren Fall Moskau den Krieg politisch jedenfalls verlieren würde, weil eine atomare Eskalation Russland der chinesischen Unterstützung berauben würde. Völlig realitätsfern wirken Medwedews Überlegungen darüber, dass die Bevölkerung der Zentralukraine »ihr von der UNO garantiertes Selbstbestimmungsrecht wahrnimmt und den Beitritt zur Russischen Föderation beantragt«. Der Sicherheitsratsvize bekommt anscheinend nicht mehr mit, dass das Vertrauen auf eine prorussische Grundhaltung der ukrai­nischen Bevölkerung im Vorfeld der Entscheidung zum Krieg eine schwere Selbsttäuschung war. Dieses Wunschszenario wird so nicht eintreten.

Es bleibt die vage Hoffnung, dass Medwedew hier mit Putins Rückendeckung die nächste Rolle spielt: als chauvinistischer Klabautermann, vor dessen Hintergrund dann Putin und Lawrow als Realpolitiker dastehen wollen, mit denen man wieder werde reden müssen. Ein hypothetischer und unwahrscheinlicher Trost.