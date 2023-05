Belgien und Iran tauschen Gefangene aus

Brüssel. Belgien hat mit dem Iran Gefangene ausgetauscht. Nach mehr als einem Jahr Haft im Iran ist der belgische Entwicklungshelfer Olivier Vandecasteele auf dem Weg in seine Heimat, wie das belgische Außenministerium am Freitag mitteilte. Im Gegenzug werde der in Belgien wegen Terrorvorwürfen verurteilte iranische Diplomat Assadollah Assadi freigelassen. An der Vermittlung des Austauschs war der Oman beteiligt, dessen Sultan Haitham bin Tarik am Wochenende in Teheran erwartet wird. (dpa/jW)