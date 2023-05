Libanon: Weltbank gewährt Hilfe

Beirut. Die Weltbank will dem Libanon zusätzliche Unterstützung in Höhe von umgerechnet rund 280 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Damit sollen vor allem arme und gefährdete Haushalte unterstützt werden, wie die Weltbank am Donnerstag abend erklärte. Es ist bereits das zweite Finanzpaket der Weltbank zur Linderung der schweren Wirtschaftskrise im Libanon. Drei Viertel der mehr als sechs Millionen Einwohner leben nach Angaben der Vereinten Nationen in Armut. (dpa/jW)