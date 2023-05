Schwierige Mission

Hintergrund: Diplomat, traditionell

Der chinesische Diplomat Li Hui, der am Freitag in Moskau eine Europareise beendete, bei der es um eine politische Lösung der »Ukraine-Krise« ging, ist 70 Jahre alt und hat seinen Beruf auf ganz traditionelle, altmodische Weise gelernt. In einem Land, wo sich Dilettanten in den Vordergrund drängen, verdient das besondere Erwähnung.

Seiner amtlichen Biographie zufolge wurde Li nach dem Fachstudium schon 1975, mit 22 oder 23 Jahren, Mitarbeiter des Außenministeriums, wo er bis 1981 in der UdSSR- und Europaabteilung tätig war. Anschließend gehörte er bis 1985 zum diplomatischen Personal der Botschaft in Moskau. Es folgten wechselnde Beschäftigungen im Außenministerium, wiederum in der UdSSR- und Europaabteilung, eine kurze Rückkehr nach Moskau in der Auflösungsphase der Sowjetunion und danach mehrmalige leitende Positionen an der Botschaft in Kasachstan, zuletzt 1995 bis 1997 als Botschafter.

Nach erneuter Tätigkeit im Außenministerium wurde er schließlich im Dezember 2009 als Botschafter nach Moskau entsandt. Dort blieb er fast zehn Jahre, bis zum August 2019, als er auf seinen derzeitigen Posten als Sonderbeauftragter für Eurasische Angelegenheiten bestellt wurde. Seine lange Dienstzeit in Moskau wird von westlichen Journalisten, die so tun, als verstünden sie nichts von der Arbeit eines Diplomaten, ausgeschlachtet und dramatisiert, um ihn als einen »Russenknecht« darzustellen, der nicht als politischer Vermittler tauge. Erschwerend wird gegen ihn angeführt, dass er einige Monate vor Beendigung seiner Arbeit in Russland von Präsident Wladimir Putin mit einem Orden für seine Verdienste um die Verbesserung der russisch-chinesischen Beziehungen ausgezeichnet wurde.

»Putin-Versteher« ist Li also auch noch. Und wem das immer noch nicht disqualifizierend genug erscheint: Fließend Russisch spricht er und ist ein Kenner der klassischen russischen Literatur, die in der Ukraine gerade in die Tonne getreten wird. (km)