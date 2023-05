Kasachstan beharrt auf Eigenständigkeit

Almaty. Kasachstan lehnt die Integration in einen Staatenbund nach dem Vorbild der Union zwischen Russland und Belarus ab. Das teilte der Sprecher von Präsident Kassym-Schomart Tokajew am Freitag auf Facebook mit. Tokajew hatte diese Woche bei einem regionalen Gipfeltreffen mit Blick auf die Nähe zwischen Belarus und Russland von einem »Problem« gesprochen. »Sogar Atomwaffen werden nunmehr geteilt«, beanstandete der kasachische Präsident unter Hinweis auf die am Donnerstag von Lukaschenko bestätigte Verlegung russischer Atomwaffen nach Belarus. Darüber müsse er mit seinen Amtskollegen aus Moskau und Minsk reden. (AFP/jW)