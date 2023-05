Bündnis von ÖVP und FPÖ in Österreich

Salzburg. Einen Monat nach der Landtagswahl im österreichischen Bundesland Salzburg haben sich die konservative ÖVP und der Rechtsausleger FPÖ auf eine Koalition geeinigt. »Geben Sie dieser Regierung eine Chance«, sagte Ministerpräsident und Landes-ÖVP-Chef Wilfried Haslauer am Freitag bei der Vorstellung der neuen Regierung. Er verwies darauf, dass er ursprünglich eine Dreierkoalition mit FPÖ und SPÖ angestrebt habe. Dieses Vorhaben sei aber an den Sozialdemokraten gescheitert. Die FPÖ ist damit in Österreich an der dritten von insgesamt neun Landesregierungen beteiligt. (dpa/jW)