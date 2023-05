Tik Tok klagt gegen US-Verbot

Helena. Tik Tok klagt nach der Ankündigung des Verbots der Videoapp in Montana gegen den US-Bundesstaat. »Wir fechten das verfassungswidrige Tik-Tok-Verbot von Montana an, um unser Unternehmen und Hunderttausende Tik-Tok-Nutzer in Montana zu schützen«, teilte das Unternehmen am Montag mit. Es gebe eine Reihe von Präzedenzfällen, die Tik Tok nach eigener Auffassung in eine juristisch starke Position bringen. Montana hatte die App in der vergangenen Woche als erster US-Bundesstaat verboten. Das von Gouverneur Greg Gianforte unterzeichnete Gesetz soll es Downloadplattformen vom 1. Januar 2024 an untersagen, die App anzubieten. Tik Tok gehört zum aus China stammenden Internetkonzern Bytedance. (dpa/jW)