Stimmen zu Radio Dreyeckland

Philipp von Ditfurth/dpa

Das Landgericht Karlsruhe hat die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen Fabian Kienert von Radio Dreyeckland (RDL) am 16. Mai abgelehnt, die Staatsanwaltschaft hat Beschwerde dagegen eingelegt. jW bat zivilgesellschaftliche Organisationen um Stellungnahme und fragte auch noch mal bei den Behörden nach.

Zunächst einmal die Frage an die Ermittler: »Gedenkt die Leitung Ihres Hauses Konsequenzen – z. B. personelle Umsetzungen in der Ermittlungsabteilung V – aus der zunächst einmal gescheiterten Anklage zu ziehen?« Antwort der Staatsanwaltschaft Karlsruhe: »Nein.«

Der Chaos Computer Club erklärte aber: »Eine Prüfung der fachlichen Eignung des verantwortlichen Staatsanwaltes scheint geboten, um der Sorge Rechnung zutragen, dass das Vorgehen rechtsmissbräuchlich oder gar politisch motiviert war.«

Zurückhaltender antwortete Gregor Schwarz vom Deutschen Journalistenverband (Landesverband Baden-Württemberg), die Entscheidung des Landgerichts zeige, dass rechtsstaatliche Verfahren letztlich funktionieren: »Deswegen halten wir weitergehende Maßnahmen oder Forderungen nicht für nötig.« Schwarz sagte aber auch: »Es ist wenig überraschend, dass dieses Verfahren keine Chance hatte. Die Staatsanwaltschaft war mit der Anklage (…) deutlich übers Ziel hinausgeschossen.«

Der FDP-Abgeordnete im Landtag von Baden-Württemberg, Nico Weinmann, zeigte sich »irritiert, dass die Staatsanwaltschaft und der Ermittlungsrichter die zugrundeliegende Rechtsfrage, ob man ein ggf. nicht mehr bestehendes Gebilde (wie das 2017 verbotene Nachrichtenportal »Linksunten.indymedia«, jW) überhaupt – dazu mittels bloßer Nennung eines Links – unterstützen kann, vorher diametral anders bewertet haben, als es das Landgericht Karlsruhe jetzt getan hat. Alternativ wurde diese Rechtsfrage vorher gar nicht beachtet.«

Dagegen erklärte die übergeordnete Generalstaatsanwaltschaft Karlsruhe auf Anfrage, das Amtsgericht habe »das Vorliegen eines Anfangsverdachts geprüft und bejaht«, woraufhin das Landgericht zum Schluss gekommen sei, dass doch kein hinreichender Tatverdacht vorliege – dieser Ablauf sei »in einem Rechtsstaat selbstverständlich«.

Die Rechtsgründe, aus denen das Landgericht den Tatverdacht zurückwies, bestanden aber schon bei Einleitung des Verfahrens. Anscheinend hat sich die Staatsanwaltschaft nie mit der Frage befasst, ob der angeblich unterstützte »Verein« (weiterhin) existiert. Liegt da nicht mindestens eine Nachlässigkeit des verantwortlichen Staatsanwaltes vor? »Straftatbestände bedürfen der Auslegung«, blieb die Generalstaatsanwaltschaft in ihrer Antwort recht allgemein. Es gehöre »zum Alltag, dass zu Rechtsproblemen unterschiedliche Auffassungen vertreten werden. Dass ein Gericht zu einer anderen rechtlichen Beurteilung als die Staatsanwaltschaft oder ein anderes Gericht gelangt, ist daher nichts Ungewöhnliches«.

Das noch einmal übergeordnete Justizministerium des Bundeslandes wies jede Beteiligung am RDL-Verfahren von sich: »Ermittlungsverfahren werden durch die Staatsanwaltschaften grundsätzlich eigenverantwortlich geführt« und »Ermessensentscheidungen nicht auf ihre Zweckmäßigkeit überprüft«, ließ das Ministerium wissen.

Sahra Mirow, Vorsitzende des Landesverbandes Baden-Württemberg der Partei Die Linke, sieht hingegen ein »großes Problem in der deutschen Justiz«, zumindest bei den Staatsanwaltschaften. Im Oktober 2020 sei bereits die Durchsuchung des autonomen Zentrums KTS in Freiburg für rechtswidrig erklärt worden, in denen das Bundesinnenministerium damals Betreiber von Indymedia vermutete. »Es wurde bereits gerichtlich festgestellt, dass die Razzia gegen »Linksunten.indymedia« 2017 nicht rechtens war«, so Mirow. »Aus der Verlinkung ins Archiv der 2017 aufgelösten Webseite einen Verstoß gegen ein Vereinigungsverbot zu konstruieren, kann daher nur als Einschüchterungsversuch gegen kritischen Journalismus gewertet werden. Das Verfahren gegen Fabian Kienert zeigt erneut, dass es ein großes Problem in der deutschen Justiz gibt. Während Polizei und Staatsanwaltschaft auf dem rechten Auge chronisch blind sind, üben sie sich in einem Verfolgungseifer gegen links, der jede Verhältnismäßigkeit und Rechtsstaatlichkeit vermissen lässt.« Darüber hinaus war die Hausdurchsuchung bei RDL für Mirow auch »ein Angriff auf die Pressefreiheit«.