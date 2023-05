Folgenschwerer Fauxpas

imago images/Horst Galuschka He, he, bla, bla: Für Hessenthaler wäre es besser gewesen, hätte Jan Böhmermann zum »Ibiza-Video« geschwiegen

Jan Böhmermann ist nicht zimperlich, wenn er gegen Personen des öffentlichen Lebens austeilt. Wird er selbst mit Kritik konfrontiert, kann sich der Journalist, Satiriker und Moderator als sehr dünnhäutig erweisen. Die Vorwürfe, die der Österreicher Julian Hessenthaler im April in einem Interview mit Journalist Tilo Jung für das Webformat »Jung & naiv« gegen ihn erhob, haben es allerdings auch in sich. Lassen sie Böhmermann doch als Wichtigtuer erscheinen, der den Österreicher aus Geltungssucht in Bedrängnis brachte.

Hessenthaler ist der Macher des sogenannten Ibiza-Videos, dessen Veröffentlichung im Mai 2019 durch Spiegel und Süddeutsche Zeitung zum Bruch der Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ führte. Im Dezember 2020 wurde er in Berlin festgenommen und später an Österreich ausgeliefert. Dort verbüßte er eine zweieinhalbjährige Haftstrafe, allerdings nicht für das Erstellen des Videos, sondern aufgrund vermutlich konstruierter Vorwürfe des Drogenhandels und der Urkundenfälschung. Vor kurzem wurde Hessenthaler aus der Haft entlassen.

Mit der »Ibiza-Affäre« hatte Böhmermann nichts zu tun, war aber derjenige, der erstmals öffentlich Andeutungen zu der anrollenden Korruptionsaffäre machte. Im April 2019 spielte der Satiriker bei der Verleihung des Romy, eines österreichischen Film- und Fernsehpreises, in einer Videobotschaft auf die Inhalte des »Ibiza-Videos« an. Er sagte: »Ich hänge gerade ziemlich zugekokst und Red-Bull-betankt mit ein paar FPÖ-Geschäftsfreunden in einer russischen Oligarchenvilla auf Ibiza herum und verhandle darüber, ob und wie ich die Kronen Zeitung übernehmen kann und die Meinungsmache in Österreich an mich reißen kann.«

Tatsächlich kannte Böhmermann das »Ibiza-Video«. Hessenthaler hatte sich im April 2019 mit ihm in Köln getroffen, weil er ihn für den richtigen Mann für die Veröffentlichung des Videos hielt. Böhmermann habe aber »recht schnell klargemacht, dass er damit nichts zu tun haben will«, berichtete der Österreicher jetzt im Interview mit Tilo Jung. Das hinderte den ZDF-Moderator nicht daran, sechs Tage später bei der Romy-Verleihung mit seinem Insiderwissen zu prahlen.

Bei Hessenthaler sorgte die Indiskretion für Entsetzen. »Mir ist alles runtergefallen, ich war in Schockstarre«, so der ehemalige Sicherheitsberater im Interview. Es sei klar gewesen: »Jeder, der das hört und dort anwesend war, versteht jetzt, dass ganz übel irgend etwas falsch gelaufen ist, wenn jemand wie Böhmermann diese Art Infos hat.« Er sei »ins Auto gesprungen«, habe sich »in den Bergen verbarrikadiert« und dann Österreich verlassen. Hessenthaler kritisierte Böhmermanns Verhalten gegenüber Tilo Jung als »fragwürdig«, vor allem, weil er sich nicht an Vertraulichkeitsabsprachen gehalten habe, die bei einem persönlichen Treffen im Jahr 2019 in Köln getroffen worden sein sollen.

Böhmermann reagierte auf Hessenthalers Kritik angefasst. In seiner »ZDF Magazin Royale«-Liveausgabe Ende April versuchte er, die Vorwürfe mit Witzeleien ins Lächerliche zu ziehen, ließ mehrfach das Wort »Verschwiegenheitserklärung« fallen. Zum anderen wehrte sich der Moderator auch auf juristischer Ebene. Wie das Recherchenetzwerk Correctiv berichtete, hat sein Anwalt in einem Schreiben mitgeteilt, dass Böhmermann bezüglich des »Ibiza-Videos« »zu keinem Zeitpunkt des in Bezug genommenen Gesprächs eine Vertraulichkeit zugesagt« habe.

Dieses Argument erscheint angesichts der Hintergründe allerdings eher schwach. Correctiv-Journalist Jean Peters, der früher für Böhmermann arbeitete und damals den Kontakt zu Hes­senthaler hergestellt hatte, schilderte die Umstände des Treffens in Köln im April 2019 so: Allen Beteiligten sei klar gewesen, »dass dieser Informationsaustausch vertraulich stattfand, da es ein Hintergrundgespräch war und die Vertraulichkeit auch explizit benannt wurde«. In den sozialen Netzwerken wirbelte Hessen­thalers Interview eine Menge Staub auf und sorgte für viel Kritik an Böhmermann. Dessen Reaktion auf die Vorwürfe zeugt nicht von Souveränität.