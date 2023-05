Nachschlag: Klops mit Gage

imago/UPI Photo Keine Haare aufm Kopp, abern Kamm inne Tasche: The Rock ist der schlechteste Schauspielerdarsteller Hollywoods

Es gibt diese Schauspieler, die nur sich selbst spielen. Soll heißen, sie können keine anderen Charaktere. Dwayne »The Rock« Johnson (DTRJ) kann nicht mal sich selbst spielen. Vielleicht könnte er, wenn da was wäre. Wer nichts ist, kann auch nichts sein. Okay, das war gemein. Was mit »The Rundown« (2003) immerhin charmant begann und im Lauf der Jahre hier und da durch Supporting characters in schnuckligen Filmen – »The Other Guys« (2010), »Pain & Gain« (2013), »Fighting with My Family« (2019) – unterbrochen wurde, erweist sich als schier endlose Reihe von Auftritten in ebenso teuer produzierten wie billig gemachten Blockbustern mitsamt impertinentem PR-Budget, in denen DTRJ seine Rollen von der Stange spielt. In »San Andreas« halt einen Rettungsflieger, der sich inmitten einer Naturkatastrophe – einem Szenario, für das genau er da ist – entscheidet, seine Familie in den Weiten Kaliforniens zu suchen, anstatt seiner Pflicht als Lebensretter nachzukommen. So gesehen schon wieder beruhigend, dass DTRJ nur Schauspieler geworden ist. (fb)