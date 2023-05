ZUMA Press/imago/Montage jW

Bedrohung

Zu jW vom 19.5.: »Koloniale Arroganz«

Droht ein neuer Super-GAU? Im symbolträchtigen Hiroshima hat ab 19. Mai 2023 ein G7-Gipfel stattgefunden. Es geht Präsident Biden und seinen westlichen Lakaien darum, neue »wirtschaftliche Nötigung«, sprich neue Sanktionen gegen Russland und China, zu beschließen, die vor allem westliche Investitionen »strikt reglementieren«. »Koloniale Arroganz« beherrscht die Thematik.

Nicht zufällig gewählt ist der geschichtsträchtige Tagungsort Hiroshima, wo die USA 1945 die erste Atombombe abgeworfen haben, ein Verbrechen gegen die Menschheit, das bis heute durch die Strahlung auf die Natur und die menschliche Gesundheit nachwirkt. Doch erst die Katastrophe im Kernkraftwerk von Tschernobyl 1986 und die in Fukushima 2011 (dabei wurde 500mal mehr radioaktives Cäsium freigesetzt als in Hiroshima) führten schließlich zu der Einsicht, vor allem in Deutschland, nach vielen Protesten und Demonstrationen besonders junger Leute, dass mit dieser gefährlichen Technik Schluss gemacht werden muss. Im Jahr 2024 sollen alle in Deutschland noch am Netz verbliebenen Atomkraftwerke abgeschaltet werden, da sie höchstens noch sechs Prozent der Bruttostromversorgung leisten. Aber eine neue atomare Gefahr geht von Japan aus (siehe junge Welt vom 5. Mai 2023): In Fukushima läuft seit 2011 verstrahltes Wasser aus, täglich über 100.000 Liter, gesammelt in den Tanks des Tepco-Konzerns. In Zukunft soll nun das verstrahlte Kühlwasser in den Pazifischen Ozean geleitet werden. Das würde zu riesigen Umweltschäden in den Anrainerstaaten führen. Nicht nur die Versorgung der Bevölkerung mit Fisch, Reis und Gemüse wäre durch radioaktive Strahlung bedroht, sondern auch der wirtschaftliche Schaden wäre unabsehbar. Greenpeace warnt schon seit Jahren vor riesigen Umweltschäden. Man könnte von einem drohenden Super-GAU sprechen. (…)

Man kann nur hoffen, dass die »koloniale Arroganz« der Gipfelteilnehmer, gerade der westlichen Länder, über diese riesengroße, drohende Gefahr nicht hinwegsieht. Die direkt Betroffenen sind ja nicht eingeladen. Es könnte an jenem geschichtsträchtigen Ort und weit darüber hinaus zu einem neuen »GAU«, wenn nicht zu einem »Super-GAU« kommen.

Eva Ruppert, Bad Homburg

Nebelkerze

Zu jW vom 23.5.: »Die nächste Alleintäterthese«

Die nächste Nebelkerze. Wie die junge Welt bereits vorhersagte, wird die Öffentlichkeit nun alle paar Wochen mit einer »neuen Spur« zu den Urhebern des Anschlags auf die Nord-Stream-Gaspipelines aufgescheucht und in Atem gehalten, so lange, bis auch der letzte nur noch genervt abwinkt. Letzteres ist wohl das Ziel und die Hoffnung bei den tatsächlichen Verantwortlichen und in der deutschen Bundesregierung. Zum Glück gibt es verantwortungsbewusste Massenmedien wie die Süddeutsche, die wissen, wann man sich für das Staatswohl in die Bresche werfen und als Verteiler und Verstärker der immer neuen Verwirrungen fungieren muss.

Marc Pilz, Cottbus

Keine Lösung

Zu jW vom 16.5.: »Alles verstopft«

Schade, wenn so ein Artikel, der weit an der Realität vorbeigeht, in der jW erscheint. Diese (…) Umgehungsstraße wurde den Bürgern und den Bezirksverordneten (ich war Mitglied der BVV Köpenick sowie entsprechender Ausschüsse) als Altstadtumfahrung Köpenick verkauft. Allerdings wurde, von Anfang an intern, die Durchsetzung der Senatsplanung, die diese vierspurige Straße als Autobahnverbindung zwischen Schönefeld und dem ehemaligen Autobahndreieck Schwanebeck vorsieht, vom Bezirksamt Köpenick fortgeführt. Auch jetzt versucht man mit allen Mitteln, diese Autobahnverbindung, welche durch eine Trinkwasserbrunnengalerie des Wasserwerkes Wuhlheide führen soll, als »Umfahrungsstraße« von Köpenick nach Marzahn schmackhaft zu machen.

Dazu kommt, dass man die sogenannte Spangenlösung ebenfalls durch die Wuhlheide durchsetzen will. Es sollen Tausende Kohlendioxid aufnehmende Bäume, darunter Teile des Eichgestells aus Zeiten von Friedrich II, dem CO2 erzeugenden motorisierten Individualverkehr weichen, und somit soll das Stadtklima noch mehr verschlechtert werden. Genauso wie es die A 100 tut. Die plötzlich auftretenden, allen ÖPNV ausbremsenden Staus sind manipuliert und provoziert. Ihr Autor hätte sich mal umsehen sollen, dann hätte er in Biesdorf sehen können, dass die, welche am lautesten schreien, trotz ÖPNV vor der Tür, Fahrzeuge möglichst für jedes Familienmitglied auf ihren Grundstücken haben. Auch sie erzeugen diese beklagten Staus! (…)

Harald Wiener, Berlin

Kein Ritterschlag

Zu jW vom 12.5.: »Der Königsmacher«

Kinsun Chan hat 2001 ein einziges Stück für die »Jungen Choreographen« in Stuttgart geschaffen, zu diesem Format lädt die Noverre-Gesellschaft ein, nicht der Ballettdirektor. Chan schuf 2011 ein weiteres Stück für die John-Cranko-Schule, das ist seine gesamte Verbindung zu Stuttgart: zwei Stücke in 22 Jahren, kein einziges davon als Auftrag fürs Stuttgarter Ballett, Reid Anderson hat ihn nie eingeladen. Von »Ritterschlag« kann nicht die Rede sein. Christian Blossfeld wurde künstlerisch geprägt von Martin Schläpfer beim Ballett am Rhein, wo er lange Tänzer war. In Stuttgart hatte er nach Beendigung seiner Bühnenkarriere einen Verwaltungsjob, das ist nicht »unklar«, sondern lässt sich sehr leicht in den Veröffentlichungen der dortigen Staatstheater nachlesen: »Abenddienst, Sonderveranstaltungen, Merchandising« lautete sein Aufgabengebiet. Er wurde von Marco Goecke als Company Manager nach Hannover engagiert, Reid Anderson hatte nichts damit zu tun. Demis Volpi wurde von Reid Anderson 2013 zum Hauschoreographen ernannt und 2017 nach seiner misslungenen »Salome« auch wieder gekündigt. Zum Ballettchef in Düsseldorf wurde er 2019 ernannt.

A. Reinhardt, Stuttgart