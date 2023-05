Medium der Treue

Courtesy of Nan Goldin Stilbewusste Lebensgestaltung oder Grabesstimmung: Nan Goldin

Nan Goldin ist eine Künstlerin, die Menschen um sich braucht und ihren Schmerz und ihre Wut so beherzt wie effizient in soziale Energie umwandelt. Damit hält Laura Poitras Dokumentarfilm »All the Beauty and the Bloodshed« nicht lange hinterm Berg. Man schreibt das Jahr 2018, und die als Fotografin bekannte Goldin hat ein Häuflein junger Aktivisten um sich geschart. Als Gruppe PAIN (Prescription Addiction Intervention Now) werden nächste Schritte geplant und Aktionen à la Greenpeace ausgeführt: ein »Die-in« im Sackler-Trakt des New Yorker Metropolitan Museum und Flugblätter abwerfen während einer Eröffnung im Guggenheim Museum.

Beide Male bildete die sogenannte Opioid-Krise in den USA den Anlass. Zu jener Zeit war bereits eine halbe Million Menschen den entsprechenden Medikamenten zum Opfer gefallen. Goldins szenischer Aufwand bezweckte, einen Kurzschluss zwischen sonst einander verdeckenden Bereichen herzustellen: zwischen Herstellerfirma und Eigentümerfamilie, zwischen zynisch agierenden Profitinteressen und der Gloriole, die philanthropisches Engagement verleiht. Denn es gibt nicht umsonst weltweit Sackler-Flügel (Metropolitan Museum of Art, Louvre, Royal Academy), Sackler-Vorhöfe (Victoria and Albert Museum), Sackler Center (Guggenheim), sogar Sackler-Rolltreppen (Tate Modern) bzw. Treppenhäuser (im Jüdischen Museum, Berlin).

Arthur Sackler war eine Art Steve Jobs der Pharmaindustrie, ein Marketingtalent, der in den Sechzigern für Valium den Markt der »psychisch Angespannten« erschloss und es in den Neunzigern mit Oxycodon ähnlich machte. Ein in Deutschland entwickelter und seit Jahrzehnten verwendeter Wirkstoff wurde zunächst in der Krebstherapie rehabilitiert und von da aus zu einer Schmerzdroge für alle Tage, wobei man sein starkes Suchtpotential gezielt herunterspielte. Unter dem Namen Oxycontin wurde Oxycodon zu einem der weltweit erfolgreichsten Medikamente.

Eine Art Auftragsarbeit

Bis hierhin ist nachvollziehbar, warum Laura Poitras nach Dokumentationen über Edward Snowden (»Citizenfour«, 2014) oder den Irak-Krieg (»My Country, My Country«, 2006) ein Filmporträt über Nan Goldin machen wollte. In »All the Beauty and the Bloodshed« stellt sie die Künstlerin als eine beherzte politische Aktivistin dar und zeigt sie damit wohl auch so, wie die sich selbst gerne sähe. Die leicht hagiographische Atmosphäre wird noch dadurch verstärkt, dass Goldin selbst die Anregerin des Projektes war. Ursprünglich wollte sie nur, dass die PAIN-Aktionen dokumentiert werden. Da ihr das schnell über den Kopf wuchs, suchte sie Unterstützung und konnte diese 2019 mit der prominenten Laura Poitras gewinnen.

Das macht aus »All the Beauty and the Bloodshed« zugleich eine Art Auftragsarbeit – für eine Filmbiographie. Goldin hat dafür natürlich das gesamte Material geliefert, naheliegenderweise vor allem Fotos. Die ermöglichen Blicke in ihr Werk, zeigen aber ebenso Goldins soziales Umfeld, da dieses gleichfalls im Zentrum ihrer Arbeit stand. Allerdings ist es gerade dieses Anschauungsmaterial, das diesen Film intensiviert. Die zahlreichen Fotopassagen und Filmsequenzen aus den 70er und 80er Jahren stoßen Zeitreisen und entsprechende Melancholien an. Etwa Goldins früheste Fotos aus der Drag-Szene ihrer Heimatstadt Boston sowie unzählige Dokumente ihres New Yorker Lebens am Rand und in den Nischen, das von großer Ambitioniertheit geprägt war; eine stilbewusste Lebensgestaltung, die sich noch über offensichtlichste Ärmlichkeit erhebt.

Viele dieser Fotos gehören zum Material für »The Ballad of Sexual Dependency«, den ab 1978 entstandenen Diaserien, die Goldins Ruf begründet haben und aus deren Beständen sie bis heute Collagen zusammenstellt. Sie verdeutlichen auch den Hang der Künstlerin zu Gruppen und übersichtlichen Gemeinschaften, wie wichtig ihr Freunde als Familienersatz waren. Auch wenn diese neuen Familien anders als ihr verkorkstes Elternhaus funktionierten, wo alles unterm Teppich zu bleiben hatte, so blieben hier hohe Kosten und Verluste nicht aus. Das zeigt sich in einer gewissen Rauheit, einer Nähe zu Gewalt und Erniedrigungen, auch war die Todesrate in Goldins Umfeld überdurchschnittlich hoch. Viele ihrer Freunde starben durch Drogen, Alkohol, Suizid oder Mord. Und dann kam Mitte der 80er Jahre noch AIDS dazu. Während die Rechte darüber völlig durchdrehte und alle Schwulen in die Hölle wünschte, legte sich die neue Bedrohung wie Blei über das soziale und sexuelle Leben. Man war hauptsächlich damit beschäftigt, auf Beerdigungen zu gehen. Auch in Goldins Fotos zog eine Grabesstimmung ein, da jetzt vornehmlich das Sterben von Freunden zu dokumentieren war.

In Goldins Theorie der Erinnerung ist dadurch eingesickert, dass die Fotografie das Überleben zumindest nicht behindert. Sie wird paradoxerweise gerade dank ihrer Vergänglichkeit zu einem Medium der Treue: Die Leben sollen nicht unbemerkt vergehen, Freunde wie Cookie Mueller, Peter Hujar oder David Wojnarowicz nicht vergessen werden. Der charismatische Wojnarowicz – eine wichtige Figur des Act-Up-Aktivismus und 1992 ebenfalls an AIDS verstorben – war es, der Goldins Politisierung angeregt und ausgerichtet hat. »All the Beauty and the ­Bloodshed« ist daher zum Denkmal für diesen Künstler geworden, zumal Goldins Aktionen von 2018 klar als nach dem AIDS-Aktivismus der 80er modellierte erkennbar sind.

Berufliches Risiko

Am Ende des Films ist dennoch alles gut geworden. Die Dringlichkeit von Goldins Schaffen wurde erklärt (mit dem frühen Suizid der unkonventionellen älteren Schwester), das Mittelstandstrübsal der Eltern aufgearbeitet, ein aktueller politischer Kampf erfolgreich ausgefochten. Der Name der Sacklers wurde ihrer Schuld entsprechend beschädigt und inzwischen aus vielen Museumsportalen herausgemeißelt.

Die eigentliche Coda liegt aber außerhalb der Grenzen dieses Films. Obwohl Goldins politisches Handeln zu einem beruflichen Risiko hätte werden können, hat die Wirklichkeit hier ihre Portion Ambivalenz dazugegeben. Es war nicht zuletzt der Erfolg von Laura Poitras’ Filmporträt (Goldener Löwe auf dem Filmfestival in Venedig 2022), der Nan Goldins professionellen Wechsel zum globalen Galeriekonzern von Larry Gagosian erst ermöglicht hat.