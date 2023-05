EU-Gericht kassiert weitere Corona-Hilfen

Luxemburg. Die Billigairline Ryanair hat erneut erfolgreich gegen staatliche Hilfen wegen Corona für Konkurrenten geklagt. Das EU-Gericht erklärte am Mittwoch eine Genehmigung von Beihilfen in Italien über rund 130 Millionen Euro durch die EU-Kommission für nichtig, weil diese nicht ausreichend begründet worden sei. Das Gericht in Luxemburg hatte kürzlich bereits die Genehmigung der Milliardenhilfen an die Lufthansa für ungültig erklärt. (Reuters/jW)