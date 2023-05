Exekutiver Bypass

Matthias Balk/dpa Straßenblockade der »Letzten Generation« (München, 23.2.2022)

Die Generalstaatsanwaltschaft München und das Bayerische LKA haben am Mittwoch herausgefunden: »Die Letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß Paragraph 129 StGB dar!« Rund 170 Beamte durchsuchten daraufhin 15 Liegenschaften in sieben Bundesländern. Festnahmen hat es zunächst keine gegeben; ein gerichtliches Urteil, das die Einstufung der »Letzten Generation« im Sinne des Strafgesetzbuches hätte vornehmen müssen, auch nicht. Die Ordnungszelle Bayern hat einen Weg gefunden, der Gewaltenteilung einen exekutiven Bypass zu legen. Erst auf Nachfrage räumte man in München den »Fehler«

Was wird der »Letzten Generation« vorgeworfen? Ein Merkmal krimineller Gruppen, Bereicherungsabsicht, lässt sich den »Klimaklebern« kaum unterstellen. Bleibt fortgesetzte Nötigung – von Autofahrern, Museumswächtern und Hausmeistern deutscher Parteizentralen, die sich mit den Klebstoff- und Farbattacken der Aktivisten herumärgern müssen. Nötigung setzt eine Absicht voraus – jemand muss zu irgendetwas gebracht werden, beispielsweise der Zeuge eines Verbrechens, seine belastende Aussage zurückzuziehen. Was will die »Letzte Generation«? Tempolimits auf Autobahnen und ein Neun-Euro-Ticket für den Nahverkehr. Dass die zu diesem Zweck Genötigten nicht über Mittel und Möglichkeiten verfügen, ihre Forderungen zu realisieren – diese Kritik muss sich die Gruppe gefallen lassen. Dass wir es – wohl erstmals in der Geschichte überhaupt – mit einer »kriminellen Vereinigung« zu tun haben, die aus Sorge um die Zukunft des Planeten und der Menschheit gewaltlos Druck auf Adressaten ausübt, die man im eigentlichen Sinne gar nicht nötigen kann, Neun-Euro-Tickets oder Tempolimits einzuführen: Diese Errungenschaft gebührt Bayern.

Warum der Freistaat? Zwei der sieben Verdächtigen stehen unter Verdacht, 2022 Pläne zur Sabotage einer durch Bayern verlaufenden Pipeline ausgeheckt zu haben. Gab es je eine Anklage wegen der Anschläge auf Nord Stream? Gibt es überhaupt Ehrgeiz, die Täter zu finden? Oder würde dies die »Interessen des deutschen Staates« beeinträchtigen? Vermutlich letzteres. Im konkreten Fall reicht hingegen schon der Vorwurf, geplant zu haben, an einem rostigen Ventil zu drehen, für eine Razzia aus.

Nancy Faeser ist am Mittwoch schließlich eingefallen, dass sie Bundesinnenministerin ist: Die Maßnahmen zeigten, »dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt«, sagte sie zur Funke-Mediengruppe. Aha – »genötigt« wurde in Wahrheit also der Staat. Und da derlei an allen Ecken droht, müssen vermutlich auch der Aufruf zum Streik und die Teilnahme an einer friedlichen Demonstration im Sinne einer »kriminellen Vereinigung« geahndet werden, wenn sich mehr als zwei Menschen beteiligen und irgendwas von irgendwem verlangen. Sind es weniger, handelt es sich um »radikalisierte Einzeltäter«. Und, kleben Sie sich jetzt besser fest: Jeder ist verdächtig!