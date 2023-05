Kaum Asyl für russische Deserteure

Berlin. Die Bundesrepublik hat seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 bis Ende April dieses Jahres lediglich in 55 Fällen Anträge auf Asyl von russischen Staatsangehörigen im wehrfähigen Alter positiv entschieden. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion von Die Linke hervor, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Mittwoch berichtete. 88 Anträge wurden abgelehnt. In dem Zeitraum haben demnach insgesamt 2.485 Betroffene Asyl in der BRD beantragt. In 671 Fällen sei es zu »Entscheidungen im Dublin-Verfahren« oder der »Rücknahme des Asylantrags« gekommen. Laut Bundesregierung ist über 1.671 der gestellten Anträge noch nicht entschieden worden. (jW)