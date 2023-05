Zahlen zu Armut bei Studierenden

Berlin. Ein Drittel der Studentinnen und Studenten in Deutschland muss im Monat mit weniger als 800 Euro auskommen. Das geht aus einer Erhebung des Deutschen Studierendenwerks (DSW) hervor, die am Mittwoch in Berlin veröffentlicht wurde. Elf Prozent haben sogar weniger als 400 Euro zu Verfügung. Die Erhebung basiert auf Daten von knapp 188.000 Teilnehmern einer Befragung von 2021. Der Vorstandsvorsitzende Matthias Anbuhl sagte, es gebe »einerseits 25 Prozent derjenigen, die finanziell gut und vernünftig alimentiert sind« und andererseits »ein gutes Drittel an Studierenden, deren finanzielle Situation prekär zu nennen ist«.(dpa/jW)