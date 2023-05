Arbeitskräftemangel bei technischen Berufen

Berlin. Die deutsche Wirtschaft sucht weiter händeringend nach Mathematikern, Informatikern, Naturwissenschaftlern und Technikern. In diesem »MINT«-Bereich fehlten im April rund 308.400

Fachkräfte, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Studie des kapitalnahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln) hervorgeht. Das sei einer der höchsten Werte für diesen Monat, heißt es in der zweimal jährlich veröffentlichten Untersuchung. Demnach bestehen die größten Engpässe in Energie- und Elektroberufen, gefolgt von Maschinen- und Fahrzeugtechnik. Das Institut geht von weiter steigenden Bedarfen und anhaltendem Fachkräftemangel aus. (AFP/jW)