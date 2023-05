Wider verbreitete Verirrungen

Alexander Pohl/aal.photo/IMAGO Zu kurz gesprungen: Die Grünen nonchalant zu einer faschistischen Partei zu erklären, führt eher nicht näher an einen wissenschaftlichen Faschismusbegriff (München, 22.3.2023)

Antifaschistische Rhetorik kommt Vertretern der herrschenden Klasse oft leicht über die Lippen, um letztlich die eigene reaktionäre Politik zu rechtfertigen. Wie diese Vereinnahmung konkret aussieht, damit haben sich am vergangenen Donnerstag Akteurinnen und Akteure der Friedensbewegung sowie fünf Referentinnen und Referenten auf Einladung der Marx-Engels-Stiftung in Wuppertal auseinandergesetzt. Titel der Veranstaltung war »Antifa(schismus) als Herrschaftsinstrument?« Den Anfang in der »Alten Kirche Wupperfeld« in Wuppertal-Barmen machte Richard Höhmann, Sekretär für Bildung und Theorie im Parteivorstand der DKP. Ihm ging es um die Verwendung des Querfrontvorwurfs durch diejenigen ehemaligen Vertreter der linken Bewegung, die teils fleckgetarnt, teils wirklich verwirrt ins Lager der Kriegsbefürworter überlaufen.

Begriffe, so Höhmann, stumpfen auch ab durch allzu häufigen Gebrauch durch Leute, die mehr an ihrem eigenen Überlegenheitspathos als an Klarheit interessiert sind. Dann würden Begriffe alles behaupten, aber nichts mehr beinhalten. Als eine der Ursachen für die Verirrungen in Teilen der antifaschistischen Bewegung machte der DKP-Bildungssekretär die Verwechslung von Erscheinungsformen und Wesen des Faschismus aus. Welche Teile der Klasse er gegen ihre Mehrheit auszuspielen versucht, auf welche spezifische Spielart geeigneter irrationaler Ideologie er sich bezieht, das mag sich ändern, so Höhmann. Was sich nicht ändere, sei sein Wesen, sein Klassencharakter, seine Durchsetzung imperialistischer Interessen unter sozialdemagogischem Deckmantel.

Susann Witt-Stahl, Journalistin aus Hamburg und jW-Autorin, nahm im Anschluss die Begriffsverdreher in den Medienhäusern aufs Korn: Unliebsame Machthaber, Regierungen und Militärs werden demnach bevorzugt mit Hitler verglichen, um der eigenen Interventionspolitik, den eigenen Angriffskriegen, dem eigenen Säbelrasseln einen fortschrittlichen Anstrich zu verleihen. Witt-Stahl entlarvte anhand konkreter Beispiele die vermehrt ins Geschichtsrevisionistische überlaufende Front-, bzw. Leitlinie der linksliberalen bis offen rechten Medienmonopolisten.

Aus Kassel angereist regte Ulrich Schneider, Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, Diskussionen an, etwa mit seinem Negativbeispiel für Bündnispolitik. Schneider führte an, dass viele Menschen ein sinnvolles antifaschistisches Bündnis nur auf einer antimonopolistischen Grundlage sehen würden: Die Einsicht, dass der Kampf gegen die Monopole nicht nur die Symptome, sondern auch den Herd der faschistischen Krankheit beseitigen könne, erkläre man zum notwendigen Minimalkonsens antifaschistischer Bündnisse.

Doch von welchen Akteuren geht Faschismus aus, wer hält ihn sich als Option warm und wer hat letztlich ein Interesse daran, Faschisten die Macht zu übertragen? Um diese Fragen ging es Jürgen Lloyd, Vorstandsmitglied der Marx-Engels-Stiftung. Er stellte klar, dass Faschismus erstens nicht einfach die Ablösung der einen durch eine andere Regierung bedeute, und dass zweitens die faschistische Gefahr auch von der Frage abhängt, wie die herrschende Klasse ihre Lage einschätzt – könne sie weitermachen wie bisher oder eben nicht?

Auch die Frage nach dem Charakter von Bündnis 90/Die Grünen wurde vom Plenum hitzig diskutiert. Von den Beteiligten in der »Alten Kirche« schätzen einige sie tatsächlich als faschistische Partei ein. Lloyd lieferte jedoch bereits in seinem Referat die wichtigsten Klarstellungen dieser Fehleinschätzung: Der reaktionäre Staatsumbau finde statt, schon lange bevor der Faschismus an die Macht komme. Der Drang zu Reaktion und Demokratieabbau sei dem Imperialismus auch in seiner parlamentarischen Herrschaftsform wesenseigen, betonte Lloyd. Werde das nicht beachtet, laufe man Gefahr, jede reaktionäre Regierung direkt zur faschistischen zu erklären – und daraus in der falschen Situation auch die falschen Schlüsse zu ziehen.

Zum Abschluss der Referatsreihe sprach der ehemalige Linke-Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm (Die Linke) – und hinterließ so manches fragende Gesicht. Er schloss ohne weitere Erklärung mit dem Ausruf »Der Hauptfeind heißt US-Imperialismus!« und fragte – nach eigener Aussage bewusst provokant –, ob nicht eine Querfront »ohne Faschisten« doch eine Option für Bündnispolitik sei. Er selbst sei da unsicher. Ihm widersprachen sowohl Höhmann, Lloyd als auch Witt-Stahl klar. Sie zeigten sich irritiert darüber, wie Dehm zu dieser Frage komme und was er sich davon erhoffe. Die Nachfrage, warum für deutsche Linke der Hauptfeind der US-Imperialismus statt der deutsche sei, ließ Dehm unbeantwortet.