Die Opfer von Karya

Sammlung Andreas Assael Jüdische Zwangsarbeiter schlagen nahe Karya eine Schneise in den Felsen für ein Ausweichgleis an der Bahnstrecke von Thessaloniki nach Athen (1943)

Es war ein zufälliger Fund. Auf einem Flohmarkt war der Ingenieur und Hobbyforscher Andreas Assael 2004 auf ein Fotoalbum gestoßen, darin: Fotografien einer Baustelle in Karya, einer Stadt in Mittelgriechenland. Assael selbst ist Sohn eines jüdischen Naziopfers. Das Album gehörte einem Ingenieur der berüchtigten »Organisation Todt«, der bewaffneten Bautruppe der Nazis, und enthielt 80 Fotografien des Ortes, an dem ein Zwangsarbeiterlager errichtet worden war. Assael spürte den Bildern nach und fand offenbar noch Überlebende. 2019 wurden die Entdeckungen öffentlich gemacht in Zusammenarbeit mit dem Berliner »Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit« und der »Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas«. So ist nun bekannt, dass 1943 rund 300 Juden aus Thessaloniki ein Ausweichgleis an der Bahnstrecke von Thessaloniki nach Athen auf dem felsigen Grund verlegen mussten. Die unmenschlichen Bedingungen überlebten viele Zwangsarbeiter nicht. Einige von ihnen waren später in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert worden.

Ein Projekt, geleitet vom Historiker Iason Chandrinos vom »Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit«, soll diese Geschichte aufarbeiten. »Der Widerstand und der Partisanenkrieg stellen einen wichtigen Kontext der jüdischen Zwangsarbeit in Griechenland dar«, erzählte er am Montag gegenüber junge Welt. Wie viele jüdische Zwangsarbeiter in Karya und anderen Lagern in Mittelgriechenland ermordet worden waren, sei weiterhin unklar, sagte der Historiker. Dennoch sollen in einer künftigen Ausstellung einzelne Schicksale der wenigen Überlebenden erzählt, und es soll auch der griechischen Zivilisten gedacht werden, die Racheaktionen der deutschen Besatzungstruppen zum Opfer fielen. Eine Zahl immerhin konnte Chandrinos dann doch nennen: Rund 60.000 griechische Juden hatten die Nazis ermordet, »eine der höchsten Mordraten« im vom faschistischen Deutschland besetzten Europa.

Das, was bisher herausgefunden werden konnte, soll im Rahmen eines Vortragsabends im Berliner »Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit« am Donnerstag vorgestellt werden. Während der Veranstaltung mit dem Titel »Karya 1943: Tödliche Zwangsarbeit in Griechenland. Geschichte und Topographie eines Tatorts« sollen Forschende der »Interdisziplinären Arbeitsgruppe Konfliktlandschaften« der Universität Osnabrück zu Wort kommen. Diese forscht zu den Verbrechen in Karya. Berichten werden auch Iason Chandrinos sowie Andrea Despot, Vorstandsvorsitzende der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ). Dabei soll auch über bisherige Funde archäologischer Ausgrabungen an den Tatorten informiert werden. Ein Massengrab fand man bisher noch nicht.

Derweil fordert Griechenland bereits seit 2019 Reparationen von der BRD in Höhe von 289 Milliarden Euro für die Zeit der Besatzung. Während der Naziokkupation zwischen 1941 und 1944 starben dort rund eine halbe Million Menschen. Zwangsarbeiter haben Jahrzehnte vergeblich versucht, eine Entschädigung von Deutschland zu bekommen. Erst nach dem Anschluss der DDR erhielten ein paar tausend eine sogenannte Kompensationen aus Mitteln der EVZ-Stiftung.