Nachschlag: Die Wirtin

Die eine innere Stimme sagt »Dieser Körper gehört mir«. Die andere »Nein, mir«. Körper und Seele. Wirt und Gast

Stephenie Meyer hat nicht nur Vampirgeschichten geschrieben, sondern auch Sci-Fi, die starke Anleihen bei einem oft verwursteten Klassiker nimmt: »Invasion of the Body Snatchers«. Das Buch heißt »The Host«. In Andrew Niccols Verfilmung handelt es sich bei den »Seelen« um etwa handflächengroße Lichtwesen, die in einer Art Brillenetui durchs Universum reisen und Wirtskörper wie den Erdenteenager Melanie bevölkern. In der Welt der Biologie gibt es zwar unter Säugetieren selbst keine Parasiten, doch kein Säugetier wäre ohne seine parasitischen Mitbewohner lebensfähig. Der Originaltitel »The Host« verweist sanft auf die Parasitologie, die »Seelen« eher barsch auf die Theologie. Verbindendes Element ist mal wieder: die Liebe. Der erste Kuss und all das, aber auch das platonisch-christliche Seelending. Wirt wie Gast im Melanie-Körper sind nämlich in verschiedene Jungs verliebt. Es folgt der Kusstest, ob die Liebe »wahr« ist. Und zwar als Kuschel-Psycho-SM: »Küss mich so, als wolltest du eine runtergehauen haben.« (aha)