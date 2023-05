Rotlicht: IMCPD

Mohamed Nureldin Abdallah/REUTERS Ein Mitglied der vom ICMPD unterstützten sudanesischen Rapid Support Forces bewacht festgesetzte Flüchtlinge nahe der Grenze zu Libyen (Omdurman, 8.1.2017)

Einer muss der Bluthund sein: Die alte Weisheit gilt auch für die Flüchtlingsabwehr der EU. Wenn man Menschen, die ihre einzige Chance in der Flucht nach Europa sehen, um jeden Preis stoppen will, muss man Grenzen abschotten, Stacheldraht hochziehen, Grenztruppen patrouillieren lassen. Man muss schmutzige Deals mit Staaten abschließen, durch die die Flüchtlinge nach Europa ziehen, zum Beispiel mit der Türkei. Und man braucht Handlanger, die Flüchtlingsbooten auf dem Mittelmeer nachstellen, um sie im letzten Moment zu stoppen – die Küstenwachen Tunesiens und Libyens etwa. Von denen weiß man, dass sie die Motoren solcher Boote zerstören, um sie manövrierunfähig auf dem Meer zurücklassen; dass sie Flüchtlinge brutal misshandeln und in Folterlager verschleppen. Zu den europäischen Institutionen, die die tunesische und libysche Küstenwache praktisch unterstützen, zählt das International Centre for Migration Policy Development (ICMPD) in Wien.

Gegründet wurde das ICMPD 1993 von Österreich und der Schweiz. Ziel war es, Konzepte für die Migrationspolitik zu entwickeln, womit schon damals die Flüchtlingsabwehr gemeint war. 1993 ging es vor allem um Menschen, die vor den Kriegen in Jugoslawien flohen. Das ICMPD wuchs mit der Zahl der Menschen, die sich aus Afrika und Asien auf den Weg nach Europa machten. 2015 wurde es bereits von 15 Staaten getragen, die meisten in Ost- und Südosteuropa. Weitere Länder kamen hinzu, als Menschen in Scharen aus Syrien flohen. Michael Spindelegger von der konservativen ÖVP, als früherer Außenminister Österreichs mit der Lage in Südosteuropa vertraut, erkannte die Chance. Er übernahm zum 1. Januar 2016 den Posten des ICMPD-Generaldirektors. Die Mittel, die das ICMPD seitdem bei seinen Mitgliedstaaten und der EU einwerben konnte, stiegen von 16,8 Millionen Euro im Jahr 2015 auf 74,5 Millionen Euro im Jahr 2022.

Das ICMPD mit seinen inzwischen fast 500 Mitarbeitern fokussiert seine Aktivitäten im wesentlichen auf drei Säulen: Es betreibt Forschung, es verhandelt, und es widmet sich dem sogenannten Kapazitätsaufbau, also dem Training und der Aufrüstung der Apparate, die in Drittstaaten für die Flüchtlingsabwehr zuständig sind. So war es zum Beispiel am Khartum-Prozess beteiligt, dem 2014 begonnenen Versuch, die Flüchtlingsrouten in Ostafrika zu blockieren. Die Drecksarbeit vor Ort, das Abfangen und Festhalten von Flüchtlingen, wurde unter anderem von den sudanesischen Rapid Support Forces (RSF) übernommen, die man heute als eine der beiden Kriegsparteien im Sudan kennt. Das ICMPD, das mittlerweile von 20 Staaten getragen wird – darunter der Bundesrepublik – und Aktivitäten in vielen Ländern außerhalb Europas durchführt, von Ghana über Irak bis Bangladesch, nicht zuletzt auch in Libyen und in Tunesien, ist als formell internationale Organisation keinem Parlament Rechenschaft schuldig; es muss entsprechend wenig Rücksichten nehmen.

Seit einiger Zeit steht das ICMPD im Licht der Öffentlichkeit, weil seine Arbeit in Wien vom ÖVP-Untersuchungsausschuss durchleuchtet wird. Einer der Anlässe: Die Organisation hat rund eine Viertelmilliarde Euro kassiert, um etwa 30 Nigerianer zur angeblich freiwilligen Rückkehr zu bewegen. Vergangene Woche hat ein Rechercheteam im österreichischen Standard und auf dem Portal »Frag den Staat« den Beitrag des ICMPD zur EU-Flüchtlingsabwehr umfassend offengelegt. Eines der Ergebnisse: Das ICMPD war in die Pläne des damaligen Wirecard-Vorstandsmitglieds Jan Marsalek involviert, mit einer »Digitalen Flüchtlingskarte« Geld zu verdienen. Die Karte, auf der alle staatlichen Leistungen für den jeweiligen Flüchtling verbucht werden sollten, sollte nur regional begrenzt genutzt werden können und auch sonst der Überwachung des Inhabers dienen.