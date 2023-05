Ein Tadzio im Sozialbau

imago stock&people Die phlegmatische Würde des Exzentrikers: Helmut Berger 1974 in Luchino Viscontis »Gewalt und Leidenschaft«

»Helmut Berger«:

4cl Johnnie Walker, 4cl Malibu, 4cl Baileys

Auf viel Eis einmal umrühren.

Keine Deko.

Es muss 2010 gewesen sein, in einer dieser kurzlebigen Berliner Bars in der rasant sich ausverkaufenden Hauptstadt am Ende der Wowereitschen Zeitrechnung. Irgendwo in der Brunnenstraße, im Souterrain, ein paar hundert Meter vom damaligen King-Kong-Klub servierte man ihn. Purer Schnaps auf Eis, raue Mengen Alkohol, süß und schmeicheld, aber aggressiv im Rausch. Wer mit dem Namen Helmut Berger nicht viel anfangen konnte, wurde durch das Wesen dieses Cocktails umfassend aufgeklärt. Es ging ums Besoffenwerden aus Trotz, um die Enttäuschung vom süßen Leben, um das selbstbewusst Feminine eines starken schwachen Mannes. Connaisseure wissen, dass die Kombination dreier minderer Spirituosen lediglich kurzzeitige Illusionen großen Genusses erzeugen kann. Die Rechnung kommt am nächsten Tag, sie liegt im Maßanzug vorm Scheißhaus. Des Trunks illustres Vorbild also, der Schauspieler Helmut Berger, starb am vergangenen Donnerstag in einem Altenheim in Salzburg im Alter von 78 Jahren.

Alles, was es über Helmut Berger zu tratschen gibt, schnatterte er 1998 in seiner Autobiographie »Ich« bereits selbst. Die Kindheit in Salzburg, die Hotelierseltern, die allesgeliebte Mutter, der eiserne, schlagende Vater, das völlige Desinteresse an jeglicher Lohnarbeit, die sexuelle Selbstbefreiung, die folgenden, lebenslangen zahlreichen Affären mit Frau und Mann (inklusive zahlreicher Intrigen), seine Flucht nach London, dann als Filmstatist nach Rom und die endgültige Entdeckung durch den Regisseur Luchino Visconti.

Visconti ist der Lebensmensch Bergers, seine große Liebe dazu. Der 38 Jahre ältere Mann fördert und formt den ungestümen Knaben zum internationalen Sexsymbol und zum ernstzunehmenden Charakterschauspieler. In »Die Verdammten« (1969) gibt er einen pädophilen Großindustriellensprössling mit Fable für Travestie im Dunstkreis der Nazis. »Der Garten der Finzi Contini« erhält 1970 in Venedig den Goldenen Bären sowie den Oscar für den besten fremdsprachigen Film – Berger spielt darin die wichtigste Nebenrolle. Vier Stunden Filmepos als royale Kitschtunte Ludwig II. an der Seite von Romy Schneider adeln Berger 1973 endgültig, es ist seine Aufnahme in die Königsklasse der Weltschauspieler.

1976 stirbt Luchino Visconti. Berger wird daraufhin zu der, als die er sich bezeichnet: Viscontis Witwe. Schwule Beziehungen, gar eheähnliche Verhältnisse, aber zählen in den 70er Jahren einen Dreck. Ignoranz und Arroganz der italienischen Adelsfamilie machen dem Testamentsvollstrecker klar, dass Berger wieder der ist, der er einmal war: Nichts als ein bisexueller Schönling aus einem österreichischen Bauerndorf. Ein Emporkömmling mit dem Glück des Tadzio, von alten Männern angehimmelt zu werden. Berger kämpft um die Ehre, weil es auch um die Wahrheit seiner Liebe geht. Er verliert auf allen Ebenen, sein Erbe besteht aus Trauer und Trotz.

Die tiefen Löcher, in die er fällt, heißen Jetset, Alkohol und radikale Hingabe an jegliche Launen. In »Ich« bemüht sich der Schauspieler, das alles klarzustellen. Es geht um den Stolz des Exzentrikers, bei allem gelebten Wahn, doch irgendwie ein Profi sein zu wollen: »Ich habe in den letzten Jahrzehnten nicht nur die guten Eigenschaften der Römer übernommen, die alles ausführlichst bereden müssen, langsam aufstehen, langsam essen. Auch die negativen Seiten habe ich verinnerlicht: stündliche Stimmungsschwankungen, Unzuverlässigkeit, Phlegma. Ausgenommen bei meiner Arbeit.« Doch sein chaotischer Ruf eilt ihm voraus, und dazu der Neid und die Missgunst derer, die er als Viscontis Günstling großspurig verprellte. Ein Auftritt in »Der Pate III« (1990) bleibt sein letzter Anteil am großen Kino. 1993 spielt er noch mal Ludwig II. in »Ludwig 1881« der Dubini-Brüder – seine letzte wichtige Rolle. Danach wollen ihn lediglich noch »Arthouse«-Regisseure als welkes Kuriosum an Bord holen. Christoph Schlingensief lässt ihn in »Die 120 Tage von Bottrop« (1997) metzeln. Mika Kaurismäki lässt ihn in »Honey Baby« (2004) Busen grabschen.

Vielmehr ist Berger jetzt als letzte »Femme fatale« der großen europäischen Stars – von Venedig bis Monaco, von Paris bis Rom – in den 90ern als zugedröhnter Talk-Show-Gast gefragt. Legendär sein totalanarchistischer Auftritt bei »Talk im Turm« (1993), wo er neben Rosa von Praunheim sitzt und das realistische, nämlich egozen­trische Champagnergegengewicht zum bierernsten, schwulen Aktionismus dieser Zeit gibt: »Zuverlässig, wie ich bin, gehe ich trotzdem hin, treffe weder auf die Sagan noch die Meysel, sondern nur den schwulen Regisseur Rosa von Praunheim, der sich dann in der Sendung beschwert, dass Homos in Deutschland keine Sozialwohnungen bekommen. Nur Dummköpfe verstehen nicht, dass ich da explodiere. Ein Glas Champagner reicht, damit sich meine Aggression in wüsten Beschimpfungen entleert« (aus »Ich«).

In Schlingensiefs »Talk 2000« sitzt er, diesmal unwesentlich nüchterner, an der Seite von Beate Uhse zum Thema »Moral in Deutschland«. Einer, dessen Interesse an der Welt vor allem der Ästhetik an sich selbst und um ihn herum gilt, soll über AIDS-Kranke und Arbeitslose befinden. Dass sich Berger dem aggressiven Schwachsinn konsequent stellt, ist seine Qualität, zugleich das Symptom des sterbenden Schwans der Unterhaltungsindustrie. Er landet mehrmals bei Harald Schmidt und darf den Fernsehgaffern von Kokain und Gruppensex im Aufzug erzählen. Das ist sein Metier. Er endet 2013 mit 69 Jahren als alkoholkranker Senior im Dschungelcamp. Das ist die letzte Konsequenz. 2018 wird er in der Revue »Liberté« unter dem hilflos miesen Albert Serra an der Berliner Volksbühne noch einmal als Bühnenfigur idiotisch missbraucht: Leichenschändung.

Mindestens vier Dokumentationen existieren über Helmut Berger. Die schlimmste heißt »Helmut Berger, Actor« und ist aus dem Jahr 2015 vom österreichischen Regisseur Andreas Horvath. Der begeht denselben Fehler wie Serra und beschützt den verblichenen Star nicht vor dessen schwerer Sucht nach Aufmerksamkeit – er lässt ihn vor der Kamera wichsen und stöhnen. Ein paar Minuten verzweifelte Obszönität in der mit Erinnerungen vollgestellten Sozialbauwohnung. Um Berger geht es in anderthalb Stunden nie. 2019 will die Regisseurin Valesca Peters ihm »seine Würde zurückgeben«. Sie dreht »Helmut Berger, meine Mutter und ich«, lässt ihn einen besonderen, schwierigen, alten Mann sein, der immer noch mit seinen Dämonen kämpft. Kurz nach Abschluss der Dreharbeiten geschieht der Volksbühnenabend, und es wird klar, dass Berger nur noch durch das Altenheim vor dem Boulevard, also sich selbst, zu retten ist.