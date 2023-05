Vor Nacht der langen Messer

/Burhan Ozbilici/AP Photo/dpa Lächelnder Faschist: Sinan Ogan (M.) umgeben von Anhängern (Ankara, 4.5.2023)

Faschistische Politiker bestimmen mit ihren Forderungen zunehmend die zweite Runde des Wahlkampfes um das Präsidentenamt in der Türkei. Der in der ersten Runde drittplazierte Kandidat Sinan Ogan hat am Montag dazu aufgerufen, bei der Stichwahl für den amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu stimmen. Der hatte am 14. Mai mit 49,5 Prozent der Stimmen die nötige Mehrheit knapp verfehlt und muss sich am kommenden Sonntag mit dem mit knapp 45 Prozent zweitplazierten Vorsitzenden der kemalistischen CHP Kemal Kilicdaroglu messen.

Der mit 5,2 Prozent der Stimmen ausgeschiedene ultrarechte Politiker Ogan hatte als Bedingung für eine Wahlempfehlung unter anderem die Abschiebung von Millionen Flüchtlingen genannt. Kilicdaroglu stellte diese Forderung fortan in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes. Großflächige Plakate zeigen ihn mit dem Versprechen »Die Syrer werden gehen«. Es sei dem Oppositionsbündnis nicht gelungen, eine »Perspektive für die Zukunft« zu entwickeln, begründete Ogan auf einer Pressekonferenz in Ankara, warum er sich dennoch für Erdogan ausspreche. Mit dem Präsidenten habe er sich auf den »Kampf gegen Terrororganisationen wie die PKK und Hisbollah« geeinigt. Dass über die Liste von Erdogans AKP vier Politiker der Hüda-Par – dem politischem Arm der für unzählige Morde an Oppositionellen in den 90er Jahren verantwortlichen kurdisch-islamistischen Hisbollah – ins Parlament eingezogen sind, scheint Ogan nicht zu stören. Seiner Entscheidung dürften eigene Karriereaussichten im Falle einer Wiederwahl Erdogans zugrunde liegen.

Fraglich ist, ob Ogans Wähler der Empfehlung folgen. So handelt es sich dabei etwa um Anhänger der zum Oppositionsbündnis zählenden faschistischen Iyi-Partei, die zwar dem eher sozialdemokratisch orientierten Kilicdaroglu misstrauen, aber doch in Gegnerschaft zu Erdogan stehen. Ogan habe ohne Absprache mit der Siegespartei entschieden, für die er angetreten war, erklärte deren Vorsitzender Ümit Özdag am Montag. Während Kilicdaroglu zugesagt hatte, die staatliche Zwangsverwaltung von Städten zu beenden, deren Bürgermeister wegen angeblicher PKK-Nähe abgesetzt wurden, hat Özdag die Beibehaltung der Treuhänderschaft als rote Linie für eine Unterstützung benannt. Sollte Kilicdaroglu darauf eingehen, riskiert er allerdings die Stimmen der Kurden zu verlieren.

Erdogan erneuerte am Montag in einer Livesendung des staatlichen Fernsehsenders TRT seine Behauptung, der Oppositionskandidat stütze sich auf die PKK. Indirekt gab der Präsident dabei zu, dass ein zuvor auf AKP-Kundgebungen gezeigtes Video von Kilic­daroglu im Kreis von kurdischen Guerillakommandanten gefälscht war. »Montage oder nicht«, Kilicdaroglu sei mit der PKK zusammen, beharrte Erdogan. Die Festnahme von mindestens 67 Kommunalpolitikern, Journalisten und Aktivisten unter dem Vorwurf der PKK-Mitgliedschaft bei Razzien in mehreren Städten am Dienstag erscheint damit als Wahlkampfmanöver der Regierung.

Erdogan kann sich auf über 85.000 Moscheen im ganzen Land als Wahlkampfhelfer verlassen, deren Imame ihre Weisungen direkt von der Religionsbehörde Diyanet erhalten. Der linke Onlinesender Birgün TV verbreitete am Wochenende den Mitschnitt einer Freitagspredigt in einer Istanbuler Moschee. »Haltet eure Waffen für die Nacht des 28. Mai bereit. Meine stehen mit geladenen Magazinen bereit«, ruft darin der Imam die Gemeinde auf, um dann zu benennen, mit wem es in einer Nacht der langen Messer abzurechnen gilt. »Hat dieses Land nicht 80 Jahre unter der armenischen Brut gelitten?« Gemeint sind offenbar die säkular orientierten Kemalisten, die vor der Regierungsübernahme der AKP den Staatsapparat beherrschten.