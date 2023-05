Terror mit Ansage

Paul Zinken/dpa Unfall oder Anschlagsvorbereitung? Einsatzkräfte bekämpfen einen Kellerbrand in Neu-Hohenschönhausen (23.2.2023)

Eine Brandserie sorgt seit mehreren Monaten in Berlin-Hohenschönhausen für Aufsehen. Insgesamt geht es um 20 Vorfälle, vorwiegend wurden die Brände in Wohnhäusern gelegt. Mehrfach mussten bereits Gebäude evakuiert werden. Die ersten Brände gab es im Sommer 2022, den jüngsten am zurückliegenden Wochenende. Schwerpunkt sind die Wohngebiete Randowstraße und Zingster Straße. Laut Website der »Koordination der Berliner Register«, ein Projekt zur Dokumentation rechter Umtriebe, fiel die Gegend durch Propagandaaktionen von »Identitärer Bewegung«, NPD sowie »Der III. Weg« und »Die Rechte« auf. Ein Sprecher der Antifaschistischen Vernetzung Lichtenberg (AVL) erklärt gegenüber jW, jugendliche Neonazis stecken hinter der Brandserie.

Ansatzpunke dafür gibt es mehrere. So brannte es im Oktober in einem Haus, in dem Geflüchtete untergebracht sind. Zudem gingen unter anderem im Bürgerbüro des CDU-Politikers Danny Freymark handgeschriebene Zettel ein, die ebenso ein rechtes Tatmotiv offenbarten und worin von einer »Kriegserklärung« die Rede ist. Der Absender hetzt gegen Migranten und Geflüchtete – und kündigt rechte Anschläge an, sollte den rassistischen Forderungen nicht nachgekommen werden.

Ermittlungen der Polizei führten zum aktuell Hauptverdächtigen Leon S. und vier weiteren Männern. Der 20jährige S. sitzt derzeit in Haft, ein Prozess vor der Jugendkammer des Berliner Landgerichts läuft seit 9. Mai. S. schweigt dort bisher. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, in der Nacht des 3. August 2022 in dem von ihm genutzten Keller eines elfgeschössigen Wohnhauses in der Randowstraße gezündelt zu haben. Ernsthaft verletzt wurde laut T-online-Bericht niemand, jedoch gab es mehrere Tage kein Wasser und keinen Strom. Der Schaden belaufe sich auf mehr als 300.000 Euro. Laut Ermittlungsbehörden soll S. auch der Verfasser des genannten handschriftlichen Zettels sein.

Gegen die mutmaßlich rechten Brandstifter gibt es eine Infokampagne. Durch Aktivistinnen und Aktivisten von AVL und Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) wurden zuletzt Flugblätter in der Nachbarschaft der Tatorte in Neu-Hohenschönhausen verteilt, um über die Serie aufzuklären.