1977 statt 1917

imago images/CHROMORANGE Überzeugte Kommunistin: Elke Kahr auf einem Wahlplakat der KPÖ (13.9.2019)

Die Öffentlichkeit in Österreich (und auch jenseits der Landesgrenzen) ist nach den Wahlerfolgen der KPÖ verwirrt. Eine liberale Journalistin der Wiener Stadtzeitung Falter, Barbara Tóth, bezeichnet den erfolgreichen Spitzenkandidaten in Salzburg, Kay-Michael Dankl, nach dem Einzug der Partei in den dortigen Landtag als »unkommunistischen Kommunisten«. Für die ehemalige Ministerin und Grande Dame der konservativen ÖVP, Maria Rauch-Kallat, sind die Salzburger Genossen »verkappte Grüne«. Walter Müller gesteht im Standard der KPÖ zu, ideologisch »weiterhin stramm marxistisch« zu sein, aber »tagespolitisch butterweich und pragmatisch« aufzutreten. Was genau an der Partei »stramm marxistisch« ist, weiß er in seiner Analyse allerdings nicht zu sagen. Und so wundern sich viele Beobachter mit Doris Helmberger in der Wochenzeitung Die Furche: »Was ›kommunistisch‹ heute bedeutet und wie es sich von ›sozialdemokratisch‹ oder ›grün-alternativ‹ unterscheidet, kann freilich auch der Ex-›Junge Grüne‹ Dankl nicht schlüssig erklären«.

Bei der Suche nach Antworten hilft die Lektüre des neuen Buchs von Elke Kahr. »Es geht auch anders« basiert auf Interviews mit der Journalistin Silvia Jelincic. Kahr ist seit Herbst 2021 die Bürgermeisterin Österreichs zweitgrößter Stadt Graz. Für viele der neuen, jungen KPÖ-Aktiven, etwa jenen in Salzburg, ist sie das tagespolitische Vorbild. Um viel Tagespolitik geht es auch in ihrem Buch. Programmatische Fragen und internationale Politik streift Kahr nur am Rande. Lieber erzählt sie von ihrem Graz, einer »Insel des Widerstands«.

Kahr ist, wie dem Buch zu entnehmen ist, auf ihre Weise durchaus eine überzeugte Kommunistin. Die politisch spannende Frage ist allerdings, was sie darunter versteht. Kommunismus bedeutet für sie dreierlei: gleiche Rechte für alle Menschen; gerechte Verteilung der durch Arbeit geschaffenen Werte; jeder Mensch soll durch Arbeit seine Bedürfnisse finanzieren können. Da verwundert es nicht, dass Bezüge zu Vertretern der marxistischen Theoriegeschichte in dem Buch fehlen. Statt dessen zieht sie oft – etwas zu oft – John Lennon heran, um ihren Kommunismus zu erklären.

Kahr will mehr Staat, mehr öffentliche Hand, mehr öffentliches Eigentum. Welchen Charakter dieser Staat haben soll, bleibt vollständig außerhalb der Betrachtung. Kommt die Rede auf positive Beispiele aus der Vergangenheit, dann wird auf die Sozialdemokratie, etwa das »rote Wien« der Zwischenkriegszeit, verwiesen. Planwirtschaft war vor 1989 – das hat im Osten nicht funktioniert und bringt im Westen keine Stimmen. Die KPÖ in Graz will den Menschen helfen – in einer sozialen Marktwirtschaft auf lokaler Ebene. Dafür kauft die Stadt Graz, seit sie von der KPÖ geführt wird, bei lokalen Tischlern ein und stellt einen Bus voller Werkzeuge zur Verfügung, damit jeder Grazer selbst zu Hause reparieren kann und in Zeiten immer neuer Teuerungswellen Geld spart.

Neben dem Ankurbeln der lokalen Wirtschaft und der kostengünstigen Reparaturen schlägt Kahr auf nationaler Ebene progressive Maßnahmen vor, etwa Preisobergrenzen. In Graz allein könne dies nicht umgesetzt werden, und bei den Parlamentsparteien fehle der Wille. Mehr braucht es offenbar auch nicht: Alle der vorgeschlagenen Maßnahmen für ein »sozialeres Miteinander« sind mit den Mechanismen des heutigen österreichischen Rechts umsetzbar.

Die internationale Politik wird in dem Buch nur selten berührt. Selbstverständlich dürfen Fragen der Interviewerin zum Ukraine-Krieg nicht fehlen. Kahr sagt, dass »Wladimir Putin einen jahrelangen Frieden auf unserem Kontinent zerstört« hat. Sie stellt sich dann aber – anders als ihr Salzburger Genosse Dankl bei seinen Medienauftritten – nicht offensiv auf die Seite der Ukraine und der NATO, sondern fordert eine rasche Friedenslösung und verteidigt die historische Position der KPÖ zur Neutralität Österreichs.

Nach der Lektüre ist weiterhin nicht viel klarer, was die KPÖ in Graz von der Sozialdemokratie der 1970er Jahre unterscheidet. Offensichtlich nicht viel – außer, dass die Partei ihre Positionen am Infotisch im direkten Kontakt mit den Wählern entwickelt und ernsthaft versucht, diese nach den Wahlen umzusetzen. Das ist, weil das im Parteiensystem der Gegenwart ein echtes Alleinstellungsmerkmal ist, ohne Zweifel ein guter und erfolgreicher Ansatz. Damit hat die Partei Tausenden Grazern das Leben im Kapitalismus leichter gemacht. Mit kommunistischer, revolutionärer Politik im klassischen Verständnis hat das alles allerdings ziemlich wenig zu tun. Eine Revolution will die KPÖ Graz nicht – der Begriff kommt in Kahrs Überlegungen gar nicht vor.