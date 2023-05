»Wie wir die Nakba erlebten – Familiengeschichten«. Vortrag. Beiträge von Ernest Far, Aline Makhoul und Shir Hever. Am 14. Mai 1948 wurde der Staat Israel ausgerufen. Für die Palästinenser steht dieses Datum für die »Nakba«, die Katastrophe, ein Zusammenspiel aus Vertreibung, Beraubung und Besatzung. Wie erlebten Palästinenserinnen und Palästinenser diese Zeit? Mittwoch, 24.5., 19 Uhr. Ort: Migrapolis, Brüdergasse 16–18, Bonn. Veranstalter: Palästinensische Gemeinde Deutschland Bonn e. V.

»Goldene Morgenröte. Unser aller Angelegenheit«. Film (griech. m. dt. Untertiteln). Fünfeinhalb Jahre standen Mitglieder der faschistischen Partei »Goldene Morgenröte« vor Gericht. Die Nazipartei war über sieben Jahre lang die dritte politische Kraft Griechenlands. Im Oktober 2021 wurden die Angeklagten zu langen Haftstrafen verurteilt. Anschließend Gespräch mit der Filmemacherin Angélique Kourounis. Ihr Koautor Thomas Iacobi ist online zugeschaltet. Donnerstag, 25.5., 19.30 Uhr. Ort: DGB-Jugendclub U68, Wilhelm-Leuschner-Str. 69–77, Frankfurt am Main. Veranstalter: VVN-BdA Frankfurt am Main u. a.

»Einsatz für Selbstbestimmung und gegen die Besatzung: Frauen in Palästina und Israel«. Vortrag. Eine Präsentation von Tabea Kerschbaumer, Teilnehmerin am Ökumenischen Begleitprogramm in Palästina und Israel (EAPPI). Dienstag, 30.5., 18.30 Uhr. Ort: Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule, Burgstr. 14, Hannover. Veranstalter: EAPPI Deutschland e. V.