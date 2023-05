Nachschlag: Die Sorge

Studiocanal In der Führungsetage des »Zirkus« (MI6): Bill Haydon (Colin Firth), Toby Esterhase (David Dencik), Percy Alleline (Toby Jones) und ihr Chef (John Hurt)

Eine Kreuzung aus Weihnachtsmann und Lenin verteilt Geschenke an die Bürohengste vom »Zirkus« – Selbstbeschreibung des britischen Geheimdienstes –, nicht ohne vorher zum Mitsingen der sowjetischen Nationalhymne aufgefordert zu haben. Nebenbei hat der KGB einen »Maulwurf« in den »Zirkus« geschleust. Die Folgen sind geheimdienstliche Desaster überall: London, Istanbul, Budapest, Moskau … kaputt. Spione in den vorletzten Tagen des Kalten Krieges, den frühen 70ern. Gezeichnete Männer. Mit ihren korrekten Anzügen in gedeckten Farben, ihren sorgfältig gewählten Krawatten, ihren Drinks, ihren Zigaretten, ihrem Knabberzeug und ihren fahlen Gesichtern voller Sorge. Immer in Sorge. Um den Job, die Frau, das Vaterland, die Geschichte. Der am Ende aufgeflogene, verhaftete und vor seinem Austausch stehende »Maulwurf« drückt dann ein paar entsprechend sentimentale Tränen weg, wenn er zu seinem Kollegen/Antipoden Smiley sagt: »Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich in Moskau Cricket vermissen werde.« (aha)