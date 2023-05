Fegefeuer des guten Geschmacks

IMAGO/Panthermedia Ob da wohl die Kolumnen für die Flaschenpost drin sind?

In der Literatur gibt es zwei Arten von Radikalität. Es gibt eine Literatur der radikalen Inhalte, die mit beißender Kritik und politischer Dissidenz für Aufregung sorgt oder ob ihrer expliziten Darstellungen von Gewalt oder Sexualität das Publikum spaltet, wenn sie nicht sogar Zensoren auf den Plan ruft. Und es gibt eine ästhetisch radikale Literatur, die unsere Alltagssprache auseinandernimmt, in der Syntax keinen Stein auf dem anderen lässt, eingeschliffene Lesegewohnheiten torpediert, Sinnangebote verweigert und von Lesern oft als unverständlich abgelehnt wird. Die ästhetisch radikale Literatur ist meist nur auf der Zeichenebene radikal; es geht um die Aushebelung der Sprache und nicht des Systems. Die inhaltlich radikale Literatur hingegen lässt allzuoft die Sprache unangetastet – als könnte man die Welt aus den Angeln heben und in der Sprache alles so belassen, wie es ist! Nur wenige Autoren sind stark und intelligent genug, an beiden Fronten zu kämpfen. So ein Autor ist Jörg Burkhard.

Burkhard, der am 22. Mai seinen 80. Geburtstag feiert, wurde in Dresden geboren, wuchs aber im Westen auf und betrieb in Heidelberg, wo er noch heute lebt, von 1968 bis 1984 eine legendäre linke Buchhandlung. Im Heidelberger Verlag Das Wunderhorn erschien 1978 sein erster Gedichtband »In Gauguins alten Basketballschuhen«. Als Burkhard sich von der Lyrik seines Frühwerks entfernte und der Sprache immer aggressiver zu Leibe rückte, wurde der Undergroundverlag des einzigartigen Peter Engstler zu seiner künstlerischen Heimat. Neben einer Reihe von Prosabüchern – zuletzt »Rheinmetall« (2008) und »Tölpischer Beobachter« (2010) – erschienen dort auch Tonträger, die Burkhards furiose Vortragskunst dokumentieren. Nach dem überaus bedauerlichen Ende des Engstler-Verlags schließt sich jetzt ein Kreis, und Jörg Burkhards lange erwartetes neues Buch »ex & hopp« erscheint wieder bei Wunderhorn, wo es wie eine Bombe in einen gutgepflegten Poesiegarten einschlägt.

Die aus sechs Kapiteln – die jeweils aus einer Vielzahl kurzer Texte zusammengesetzt sind – bestehenden »kolumnen für die flaschenpost« sind wie in einem Magazin in zwei Spalten gesetzt, um das Kolumnenhafte zu betonen. Trotz der Kleinteiligkeit des Aufbaus entfaltet Burkhards Prosa in konsequenter Kleinschreibung einen gewaltigen Sog, durch den die Syntax fortgerissen wird; ein Mahlstrom ergießt sich über die Satzzeichen hinweg. Triebfeder dieses sprachlichen Kraftakts ist der Furor eines Autors, der den »rhetorischen sondermüll«, der ihm im Alltag und in der Sprache der Medien und der Politik entgegenquillt, nicht einfach nur dokumentiert und mit den Prinzipien der Collage zur Kenntlichkeit entstellt, sondern es mit ihm im wahrsten Sinne des Wortes aufnehmen will. Mittel der Wahl sind dabei Verballhornungen, böse Namenswitze, Kalauer und schrille Überzeichnungen; wo Fragmente von Handlungen auftauchen, werden sie karikaturhaft überzeichnet: »marlboror geschichten die so saublöd enden wie sie angefangen«. Wir begegnen in diesen Texten den »pisskacktschinskibrüdern«, »käpn blackrock« und einem Monstrum wie »schejk mumma don dogan vlademir adolfrancobenitomillipolpot schejkschejkschejkschejkjerson pest gottes auf erden«. Gegen Burkhards brutale Eingriffe in die Wortkörper wirkt Elfriede Jelinek geradezu zurückhaltend.

Das erste Drittel von Burkhards »kolumnen« ist geprägt von wirren Schiffsbewegungen »dem papierberg entgegen«. Da wird »ins zornrot gedieselt« und auch kein Zweifel daran gelassen, wo der Hammer hängt: »wenn dieser irran mit seinen lachhaften schaluppen unnsere grossartigen ammerrikanischen zerrstörer in wildostmannier umkrreisst und unnseren frriedliebenden seeeleuten gegenüber gessten macht die er bessser nicht machenn sollte sonnnst bommmmbenn wir die hunnndesöhne ZACKAZACKAZACKA aus irrrem schaissssgollllf!!!« Das tut weh, und die Sprache bleibt dabei nicht unversehrt. Jörg Burkhard blickt aber nicht nur hinaus auf die Weltmeere, sondern auch auf das beschädigte deutsche Leben in »siegheilbronn«, das sich auch in einem entstellten südwestdeutschen Idiom spiegelt: »Ajooo griesigodd herr hiddl«. Die Kontinuität des Faschismus und der autoritären Charaktere wird auf schmerzlich-brutale Weise nachgezeichnet. In den »germanischdynamischen bio-landbau« schleichen sich dann etwa »mohrrüben hart wie riefenstahl eichmannblattsalat himmlerbeeren saurgaskraut rechtsdrehende yoghurtkulturen«. Ein »SUVragettenmob« kämpft um Frauenparkplätze und die »SA MASTURBIERT MIT RUHIG FESTEM GRIFF«. Dagegen wird allerdings trotzig behauptet: »HH88 IST HEINRICH HEINE IHR RIEFENSTAHLTOPFKRATZER!«

Für die offizielle deutsche Literatur hält Burkhard einen bitterbösen Seitenhieb bereit, wenn er vom »HANEBÜCHNERPREIS« schreibt: »zur feier wurde die hüpfburg von klagenfurz in blinddarmstadt aufgestellt und alle neunundneunzig ausgelosten preisträgerinnen und -träger durften einen premiumschachtelsatz aus eigener erzeugung zum vortrag bringen.« Gegen Burkhards »ex & hopp« wirkt die meiste in Klagenfurt und Darmstadt propagierte Literatur kraft- und harmlos.