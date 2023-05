Saubermann des Tages: Kai Wegner

Emmanuele Contini/IMAGO Kai Wegner

Berlins vor drei Wochen ins Amt gekommener Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) präsentiert sich als »Law-and-Order«-Saubermann reinsten Wassers. Im Interview mit der Bild am Sonntag holte er nun zum Rundumschlag gegen alle und alles aus, wogegen an rechten Stammtischen und von ebensolchen Twitter-Accounts gewettert wird.

Schmutz und Kriminalität will der neue Sheriff in seiner Stadt nicht mehr dulden, er will aufräumen. »Dreck und Verwahrlosung« soll mit mehr Mülleimern und mehr Personal zu Leibe gerückt werden. Keiner soll mehr im Park in Spritzen treten oder »von Dealern angemacht« werden. Das Treiben der »Clans« will er »nicht länger hinnehmen«, sie sollen gefälligst »Respekt vor dem Rechtsstaat« haben. An »Parallelgesellschaften« dürfen wir uns nicht gewöhnen, und das nächste Silvester soll »ausgelassen und friedlich« werden. Dafür werde er schon sorgen.

Natürlich will der Regierende auch gegen die »Klimakleber« hart durchgreifen, denn die Autofahrer hat er lieb. Staatsanwälte sollen abgestellt werden, die noch vor Ort dafür sorgen, dass die Aktivisten schnell im Knast landen statt sich »an der nächsten Kreuzung festzukleben«. Er habe den festen Willen, »Berlin aus der Geiselhaft dieser Chaoten zu befreien«, dekretiert Wegner.

Vom Gendern hält er natürlich rein gar nichts, auch weil man es den »Zuwanderern« beim Deutschlernen ja »nicht unnötig schwer machen« solle. Ein skurriles Argument aus dem Mund eines bislang nicht durch seine Sorge um das Wohlergehen von Migranten aufgefallenen Rechtsauslegers. Erinnert sei an die von ihm verteidigte Abfrage der Vornamen von in der Silvesternacht festgenommenen Tatverdächtigen mit deutschem Pass durch die CDU.

Dass Wegner erst im dritten Wahlgang wohl mit AfD-Stimmen ins Amt gewählt wurde, scheint er jedenfalls als Verpflichtung zu verstehen.