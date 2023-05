Weltteilung

Kyodo News/IMAGO Günstling des französischen Präsidenten: Macron ließ Selenskij mit seiner Staatsmaschine einfliegen (Hiroshima, 20.5.2023)

Seit dem 13. Mai absolvierte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij einen Auslandsbesuch nach dem anderen. Auf Rom und Vatikanstadt folgten Berlin und Aachen, Paris und London. Am Freitag nahm er am Gipfel der Arabischen Liga in Dschidda teil, am Sonnabend landete er im japanischen Hiroshima zum G7-Treffen. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der ihn mit einer französischen Luftwaffenmaschine in beide Städte als Überraschungsgast bringen ließ, behauptete, Selenskijs Reise sei nötig, weil sie »eine Teilung der Welt verhindert«. Gemeint war zum einen das Lager jener, die den Krieg mit Waffenlieferungen bis zu einem ukrainischen Sieg verlängern wollen, und zum anderen das Lager jener, so Macron, »die sagen, dass sie den Frieden unterstützen, manchmal ohne dass man weiß, was das genau bedeutet«. Denn Frieden ist dem kollektiven Westen ein unklarer Begriff. Immerhin ist dort die reale Spaltung der Welt in westliche Klarheit und Trübung im Weltrest eine Notiz wert. Die in der Ukraine Krieg führenden Staatenlenker kommen allerdings aus Ländern, die seit Jahrhunderten gewohnheitsmäßig diesem Mehrheits-»Rest« keine politische Bedeutung beimessen.

Also gab US-Präsident Joseph Biden von Japan aus den Startschuss zur Lieferung von westlichen Kampfjets des Typs F-16, womit das Reiseziel Selenskijs erreicht war: Krieg im Auftrag der USA und der NATO weiterführen, Müdigkeit nicht erst aufkommen lassen. Am 14. Mai war der Kiewer zuerst in Berlin mit dem Anliegen herausgerückt, eine »Kampfjetkoalition« westlicher Staaten zu bilden. Der deutsche Bundeskanzler tat skeptisch, was ihn nichts kostete – seine Armee besitzt diesen Flugzeugtyp nicht. In Hiroshima war die Koalition schon komplett. Laut Selenskij retten die neuen Waffen Menschenleben, wenn sie töten – Russen gelten in seiner Staatsideologie traditionell nicht als Menschen. Die deutsche Außenministerin und Selenskij sind da einer Meinung.

Der entgegengesetzten ist zum Beispiel Brasiliens Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva, also ein Weltteiler. Er verweigerte Olaf Scholz Munitionslieferungen, sagte ausgerechnet in Beijing, die USA müssten »aufhören, den Krieg zu fördern« und verweigerte nun mit einiger Folgerichtigkeit in Hiroshima ein Gespräch mit Selenskij. Laut Agentur Bloomberg war die brasilianische Delegation »genervt« vom Drängeln der Kiewer. Vielleicht wollte sich Lula auch einfach ersparen, was Papst Franziskus am 13. Mai widerfahren war: Weil der die sogenannte Friedensformel des Ukrainers, also dessen Lebensrettung durch Tod, nicht überzeugend fand, pöbelte ihn Selenskij nach dem Gespräch im italienischen Fernsehen an: Frieden nur zu unseren Bedingungen, Vermittlung überflüssig.

So einer spaltet durch Taten die Welt. Nach der im Westen erfolgreichen Waffentour Selenskijs ist sie noch etwas geteilter.