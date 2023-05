Anno … 21. Woche

1863, 23. Mai: In Leipzig gründet sich der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein. Der ADAV ist die erste eigenständige deutsche Arbeiterorganisation, die sich vom Einfluss bürgerlicher Liberaler gelöst hat. Im ersten Jahr seines Bestehens organisiert der Verein 3.500 Arbeiter. Der ADAV ist stark von Ferdinand Lassalles Auffassung vom »ehernen Lohngesetz« geprägt und verspricht sich eine Verbesserung der sozialen Verhältnisse durch die Hilfe des Staates. Lassalle hatte zehn Tage vor dem Gründungskongress Verhandlungen mit dem preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck über einen politischen Pakt gegen die liberal-bürgerliche Opposition geführt.

1938, 24. Mai: In Anlehnung an die 1937 zunächst in München gezeigte Wanderausstellung »Entartete Kunst« eröffnet in Düsseldorf begleitend zu den »Reichsmusiktagen« die Ausstellung »Entartete Musik«. Die als »Abrechnung« bezeichnete Schau polemisiert gegen den Jazz sowie »Negermusik« und jüdische Musiker und Komponisten. Sie wird anschließend in München, Weimar und Wien gezeigt.

1938, 26. Mai: Nachdem bereits 1934 vom US-Kongress ein »Komitee zur Untersuchung unamerikanischer Umtriebe« gegründet worden ist, das sich vor allem mit Naziaktivitäten in den USA beschäftigt hat, wird eine gleichnamige Institution ins Leben gerufen, die als ständiger Ausschuss des Kongresses unter wechselnden Namen bis 1975 existiert. Mitglieder des Komitees, die zunächst Aktionen des Ku-Klux-Klans untersuchen, nehmen bald neben Nazis und als feindlich geltenden US-Bürgern mit japanischen Wurzeln auch die Kommunistische Partei der USA ins Visier. Zur Zeit des Kalten Krieges entwickelt sich das Gremium zu einem der schärfsten Instrumente antikommunistischer Repression und Disziplinierung.

1963, 22.–25. Mai: In der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba gründen Staats- und Regierungschefs aus 30 unabhängigen afrikanischen Ländern die »Organisation der Afrikanischen Einheit« (OAU). In der verabschiedeten Charta wird die Wahrung und Festigung der Unabhängigkeit als vorrangiges Ziel festgeschrieben. Es soll ein vereintes Afrika entstehen, weshalb eine vollständige Entkolonialisierung gefordert wird. Apartheid und Rassendiskriminierung werden geächtet.