»Talk is cheap – Pop und die Sozialwissenschaften«. Vortrag. Die Veranstaltung widmet sich popkulturellen Phänomenen und spiegelt Aussagen, Haltung und Ästhetik an den soziologischen und politischen Problemstellungen der Gegenwart. Worum ging es und geht es den Akteuren? Was kann man aus den Äußerungsformen einer Band, einer Regisseurin oder eines Künstlers mitnehmen? Nach einem Einstiegsvortrag mit Sound- oder Bildbeispielen runden Diskussionen mit Kaltgetränken die Veranstaltungen ab. Sonntag. 21.5., 20 Uhr. Ort und Veranstalter: Irrland2, Bergmannstraße 4, Hinterhaus, München-Westend

»Klimakrise in München – Eine Stadt im Wandel«. Diskussion. Zwischen Beton und Begrünung, zwischen Unwetter und sengender Hitze. Wie wandelt sich das Münchner Klima? Wie passen sich die Einwohner an? Es diskutieren: Elisabeth Merk, Leitung des Referats für Stadtplanung und Bauordnung München, Ralf Ludwig von der LMU München und andere. Dienstag, 23.5., 19 Uhr. Ort: Import-Export, Dachauerstr. 114, München. Veranstalter: Klimacafé München

»Noche Cubana«. Soli-Party für das Schulprojekt in Santa Clara. Salsa, Son, Merengue über Bachata bis hin zu Cumbia heizen ein. Den Durst löscht man am besten mit kubanischen Cocktails. Freitag, 27.5., 20.30 Uhr. Ort: Karlstorbahnhof/Saal, Marlene-Dietrich-Platz 3, Heidelberg. Veranstalter: Solidaridad con Cuba Heidelberg