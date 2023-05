Eine Frage der Perspektive

Perry Wunderlich

Mit der Optik lässt sich schon ganz schön tricksen. Das Licht wird vom menschlichen Auge aufgenommen, doch erst im Gehirn wird ihm als Bild ein Sinn gegeben. Da im Kopf Vorurteile, bestimmte Schubladen und Unterbewusstsein ineinandergehen, muss nicht das, was wir sehen, auch in der Realität vorhanden sein – siehe etwa »UFO-Sichtungen«, die schon mal mit in die Luft geworfenen Radkappen illustriert wurden. Aus welchem Winkel ein Motiv fotografiert wird, ist außerdem entscheidend dafür, welche Bedeutung wir ihm beimessen – eine Person beispielsweise, aus der Froschperspektive aufgenommen, erscheint sehr viel größer und mächtiger als wenn sie, von oben herab abgelichtet, ein »kleines Licht« darstellt. Eine extreme Vogelperspektive hat Perry Wunderlich eingenommen und frontal nach unten fotografiert. So kommt das Bild der Kraftanstrengung zweier Menschen zustande, das eher entspanntes Herumlungern auf einem Parkplatz ist (siehe Foto). Also, lieber zweimal hinsehen. Für den jW-Fotowettbewerb sind auch Experimente gefragt. Das Thema »Du hast den Farbfilm vergessen – Licht und Schatten« lädt dazu ein. (jW)