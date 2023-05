Gefühlig wird es nie

Aude Guerrucci/REUTERS Männliche Egos sezieren: Boygenius (Indio, Kalifornien, 2023)

Ein gern von meist männlichen Boomern gegenüber weiblichen Fashionistas erhobener Vorwurf lautet, dass sie doch bestimmt keine drei Songs der Band kennen, die sie auf ihren bei H & M erstandenen T-Shirts spazierentragen. So weit, so nerdig und kaum der Rede wert. Durchaus der Rede bzw. der Nachfrage wert ist der modische Fehlgriff der US-amerikanischen Folkmusikerin Julien Baker, der hoffentlich nur aus Unkenntnis zustande kam.

Was ist passiert? Im Video zum Song »Not Strong Enough« ihrer Band Boy­genius, gedreht von Kristen Stewart, performen Baker und ihre Mitmusikerinnen Lucy Dacus und Phoebe Bridgers fröhlich an einem Pool, im Museum und in einem Freizeitpark. In einer inzwischen entfernten Einstellung erkennt man auf Bakers Jacke einen Aufnäher der aus Oberhausen stammenden Nazi-Black-Metal-Band Wehrhammer, die sich laut https://www.metal-archives.com den Themen »Satanism, War, Hate, National Socialism, Anti-Judeo-Christianity, Racism« widmet. So weit, so widerlich. In einer dem Shitstorm folgenden Presseerklärung zeigt sich Metalfan Baker schockiert, sie habe nicht gewusst, wofür Wehrhammer steht. Ihr habe das martialische Design des Patches gefallen. Sei es nicht der eigentliche Skandal, dass derlei Zeug offen in einem schwedischen Plattenladen verkauft würde? Es fällt schwer zu glauben, dass die reflektierte, queere (und christlich-gläubige) Musikerin heimlich Nazirock hört – ebenso schwer aber auch, dass ausgerechnet Baker nicht darauf achtet, wessen Merch sie prominent zur Schau stellt.

So notwendig die Debatte um Bakers Aufnäher ist, für die Musikerinnen kommt sie zur Unzeit: Gerade ist »The Record« erschienen, nach einer EP im Jahr 2018 das Debütalbum von ­Boygenius, dem wie bereits erwähnt aus Baker, Phoebe Bridgers und Lucy Dacus bestehenden Trio. Die Solokarrieren der drei Musikerinnen verliefen ähnlich: Sie veröffentlichten ihre ersten und zweiten Platten in den ungefähr gleichen Zeiträumen, Baker und Dacus sogar beim selben Label, Matador. Alle drei waren beim ersten Album noch unter zwanzig, wurden als weibliche Wunderkinder mit Gitarren abgefeiert und mussten in Interviews die immer gleichen Fragen beantworten. Das verbindet. 2018 schlossen sie sich die drei als Gelegenheitsband zusammen, zunächst nur für eine als Konzert-Goodie gedachte EP, die allerdings so großen Zuspruch erfuhr, dass klar wurde, dass es mit Boygenius weitergehen muss.

Und wie gut ist »The Record« geworden: Die drei wichtigsten Indiefolkrock-Songwriterinnen des letzten Jahrzehnts präsentieren gleichermaßen sensitiv-zarte und fest zupackende Musik, die vor Gefühlen schier überläuft und doch nie ins Gefühlige kippt. Die queere und lesbische Liebe völlig selbstverständlich thematisiert. Die männliche Egos seziert und auch vor Legenden keine Bücklinge macht, siehe/höre z. B. »­Leonard ­Cohen«, in dem es um des Meisters Hang zu »horny poetry« geht, die er in buddhistischen Klöstern schrieb.

Baker, Bridgers und Dacus ergänzen sich perfekt, lassen ihre Geschichten und bevorzugten Stile ineinandergreifen – und wenn sich ihre Stimmen harmonisch und engelsgleich umeinanderranken wie im Opener »Without You Without Them« kommen der geneigten Hörerin vor lauter akustischer Schönheit fast die Tränen. Man möchte dem amerikanischen Rolling Stone gern zustimmen, der Boygenius als die Supergroup bezeichnet, die wir alle dringend brauchen. Nur »zufällige« Nazibandverehrung, die brauchen wir nicht.