»EU und Bundesregierung wollen Migration verhindern«

Antonio Sempere/EUROPA PRESS/dpa Kein neues Weltwunder: Die Grenzanlage zwischen Marokko und Spanien (Ceuta, 14.4.2023)

Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hat jüngst angekündigt, dass Geflüchtete an den EU-Außengrenzen an der Einreise gehindert und ihre Asylgründe in Schnellverfahren geprüft werden sollen. Wie bewerten Sie diesen Vorstoß?

Er setzt eine Entwicklung fort, die wir leider seit Jahren beobachten. Ziel ist es, die Zahl der Flüchtlinge aus bestimmten Ländern zu begrenzen, indem flüchtende Menschen am Zugang zu einem rechtsstaatlichen Verfahren gehindert werden. Riesige Grenzzäune, Abkommen mit autoritären Regimen zur Flüchtlingsabwehr, aber auch die Zerstörung von Fluchtrouten stehen in diesem Kontext.

Laut dem Sonderbevollmächtigten der Bundesregierung für Migrationsabkommen, Joachim Stamp von der FDP, sollen »Partnerländer« gefunden werden, in denen die Asylverfahren »menschenrechtskonform von UN-Organisationen durchgeführt würden«. Ist das nicht Augenwischerei?

Es ist schon gar nicht klar, was das heißen soll. Zuständig für den Asylantrag sind erst einmal die Staaten und nicht die UNO. Dass die Partnerländer ein rechtsstaatliches Verfahren durchführen, ist kaum zu erwarten. In Kombination mit der Regelung zu »sicheren Herkunftsländern« bedeutet die Prüfung von Asylanträgen in Partnerländern, dass es außer Russland kein Herkunftsland geben würde, aus dem man in der EU einen Asylantrag stellen kann. Im Kern geht es also um die Verhinderung von Asyl. Damit wird ein Menschenrecht faktisch außer Kraft gesetzt.

Das Recht auf Asyl ist ein Menschenrecht, das in der UN-Charta und der Genfer Flüchtlingskonvention, aber auch in der EU-Grundrechtecharta verankert ist. Wer systematisch den Zugang zum Asylsystem verhindert, verstößt gegen diese Rechte. Die Genfer Flüchtlingskonvention war eine Lehre aus dem Nationalsozialismus. Die Verweigerung von Asyl hatte zum Tod von Millionen Menschen beigetragen. Wenn jetzt behauptet wird, man wolle Fluchtrouten verhindern, auf denen viele Menschen sterben, ist das zynisch. Die Schutzsuchenden werden sich nicht in Partnerländern wie Georgien aufhalten lassen und weiter illegalisierte Routen nutzen.

Auch die 2019 gescheiterte Aufnahme von Georgien und den Maghrebstaaten auf die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsländer soll jetzt durchgesetzt werden.

Zunächst stellt sich die Frage, was überhaupt »sichere Herkunftsstaaten« sein sollen. Wenn dieses Konzept eine Berechtigung haben soll, dann setzt das voraus, dass nur solche Staaten darunter fallen, in denen Rechtsstaatlichkeit herrscht und die Menschenrechte geachtet werden. Staaten wie Georgien und die Maghrebstaaten erfüllen diese Voraussetzungen nicht. Diese Pläne beweisen einmal mehr, dass es der EU und der Bundesregierung nicht um rechtsstaatliche Standards geht, sondern um die Verhinderung von Migra­tion. Menschenrechte spielen kaum eine Rolle – man siehe nur den Auftritt unserer feministischen Außenministerin in der Türkei oder bei den Saudis.

Medial wird das Bild vermittelt, Deutschland würde geradezu von Flüchtlingen überrannt. Gibt es aber nicht viele deutlich ärmere Länder, die erheblich mehr Menschen aufnehmen?

Einerseits nehmen viele ärmere Länder weit mehr Menschen auf als das reiche Europa. Andererseits tauchen die Probleme in den Kommunen tatsächlich auf, weil es an Mitteln des Bundes fehlt. Man sollte aber auch nicht vergessen, dass Migration eine Rolle in der globalen politischen Ökonomie spielt. Fachkräfte werden gesucht, ein limitierter Zustrom von ungelernten Arbeitern ist ebenfalls geduldet, weil er die Nachfrage nach billiger Arbeitskraft deckt.

Wie müsste ein am geltenden Recht orientierte, humane Asylpolitik Ihrer Meinung nach aussehen?

Wie gesagt, die Migrationspolitik erfüllt mehrere Zwecke im globalen Kapitalismus. Einen erfüllt sie aber nicht: den Schutz von Menschen und Menschenrechten. Im Mittelpunkt einer humanen Flüchtlingspolitik würde das Recht auf Schutz stehen, der Zugang zu rechtsstaatlichen Verfahren und ein Ende der Festung Europa.