Doktor Heuschrecke

Markus Scholz/dpa Der Griff zum Bohrer begeistert vor allem gierige Investoren

Auf der Webseite von »Zahneins« menschelt es bis zur Schmerzgrenze. Man wolle die Patienten »begeistern« in einer »harmonischen« Umgebung, »die ihnen Freundlichkeit, Sicherheit, Geborgenheit und Verständnis vermittelt – und mit perfekten Behandlungsergebnissen, die ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern«. Das Versprechen: »Zahnmedizin mit Herz.« Womit die Macher nicht hausieren gehen: »Zahneins« ist ein riesiger Zahnarztverbund mit bundesweit über 80 Partnerpraxen und Beute des französischen Beteiligungsunternehmens PAI Partners. Im Klartext: Der nette Onkel Doktor von nebenan arbeitet für einen Private-Equity-Fonds (PEF), eine »Heuschrecke«. Der Griff zum Bohrer begeistert vor allem gierige Investoren. Autsch!

Wie eine diese Woche veröffentlichte Fallstudie der Bürgerbewegung Finanzwende offenbart, hat PAI seine Finger auch bei der »Ober-Scharrer-Gruppe« im Spiel, einem »Kompetenznetzwerk für Augenheilkunde«, das über ganz Deutschland verteilt fast 130 Arztsitze, medizinische Versorgungszentren (MVZ) und Kliniken betreibt. Gemäß der Analyse ist der Konzern ein Paradebeispiel dafür, wie Finanzinvestoren mit der sogenannten Buy-and-Build-Strategie den Gesundheitssektor kapern. Dabei kaufen sie reihenweise Praxen auf, bündeln diese zu MVZ, trimmen die Geschäftspolitik auf Profitmaximierung und veräußern das Paket nach kurzer Zeit gewinnbringend weiter. Der ganze Prozess dauere im Schnitt fünf Jahre, schreiben die Autoren. »Ober-Scharrer« gehörte vor der PAI-Übernahme sogar für nur vier Jahre der schwedischen PEF-Firma Nordic Capital, die hierzulande hinter der Pflegekette Alloheim steht und auf der Kanalinsel Jersey sitzt, einer Steueroase.

Das »Wohlergehen der Menschen« drohe hinter das Streben nach möglichst hohen Renditen zu rücken, kommentierte Finanzwende-Vorstand Gerhard Schick die Ergebnisse der Untersuchung. So könnten »schnell regionale monopolartige Strukturen« entstehen, die mitunter die freie Arztwahl einschränkten, beschied er in einer Medienmitteilung. Wenn etwa eine Allgemeinpraxis an eine Fachärztin überweist und beide demselben Konzern unterstehen, »liegen Interessenkonflikte nicht mehr fern«. Das spitze sich noch zu, sobald eine PEF sowohl im ambulanten Sektor als auch in der Pharmabranche agiere, wie am Fall »Zyto-Service« aufgezeigt wird. Das Unternehmen im Mehrheitsbesitz von IK Partners (ebenfalls auf Jersey ansässig) verdiente sein Geld ursprünglich mit der Herstellung von Krebsmedikamenten, betreibt seit 2015 allerdings auch onkologische MVZ. Welche Präparate deren Ärzte wohl bevorzugt verschreiben?

Die Zahl der in den Fängen von Finanzinvestoren befindlichen Arztsitze und Kliniken hat in den vergangenen Jahren drastisch zugenommen. Nach einem Bericht des ARD-Magazins »Panorama« vom April 2022 geht es um »Hunderte, möglicherweise sogar Tausende« Fälle. Das Treiben ist mithin gesundheitsschädlich oder gar lebensgefährlich. Bevorzugte Eingriffe sind solche, die hohe Einnahmen garantieren, selbst wenn sie medizinisch nicht angezeigt sind. Zum Beispiel gilt die Operation des Grauen Stars (Katarakt) als echter Kassenschlager. Gegenüber »Panorama« räumte eine Dentistin ein, gesunde Zähne angebohrt zu haben, um die Umsatzvorgaben der Eigentümer zu erfüllen. Hätten die Krankenkassen bei merkwürdig hohen Forderungen nachgehakt, habe sie sich »irgendeine Begründung aus den Rippen geleiert«.

Neben den individuellen Risiken steigen auch die für das System als Ganzes. Denn nicht selten geraten die Praxen im Zuge ihrer Ausschlachtung wirtschaftlich in unsicheres Fahrwasser. So blieben die fraglichen Unternehmen nach dem Besitzerwechsel »meist hochverschuldet« zurück. »Insolvenzen sind dabei keine Seltenheit«, konstatieren die Verfasser des Reports und verweisen auf eine Erhebung aus dem Jahr 2020. Danach lag die Quote der Pleiten im gesamtdeutschen ­Private-Equity-Markt bei damals 17 Prozent. Die lokalen und regionalen Versorgungsstrukturen könnten erheblichen Schaden nehmen, sobald mit einem Anbieter auf einen Schlag mehrere Praxen und Kliniken von der Bildfläche verschwinden würden. Gerade im so systemrelevanten Gesundheitswesen könne das »dramatische Auswirkungen« haben, warnte Schick.