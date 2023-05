Faesers neues Zuckerbrot

Peer Grimm/zb/dpa Die Aussicht auf das Erhalten so einer Einbürgerungsurkunde soll auch Fachkräfte ins Land locken

Es bleibt nur eine Seite der Medaille: Die Ampelkoalition hat sich auf einen Gesetzentwurf für eine Reform des Einbürgerungsrechts geeinigt. So sollen Menschen, die seit mehreren Jahren in der Bundesrepublik leben, schneller als bislang eine deutsche Staatsbürgerschaft erhalten können. Das geht aus dem 49seitigen Entwurf hervor, den das Bundesinnenministerium (BMI) am Freitag auf seiner Internetseite veröffentlichte. Die geplante Novelle ist laut Bundesregierung erforderlich, weil Einbürgerungen in Deutschland nach Erhebungen der EU-Statistikbehörde Eurostat vergleichsweise selten erteilt werden.

»Um aktiv das gesellschaftliche Zusammenleben mitgestalten zu können« – gemeint ist vor allem die Teilnahme an Wahlen und Abstimmungen –, bestehe ein »gesamtgesellschaftliches Interesse« daran, dass sich »möglichst viele Ausländer«, die dafür in Frage kommen, »für eine Einbürgerung entscheiden«, heißt es im Entwurf. Demnach soll die Frist von derzeit acht Jahren Aufenthalt in der BRD auf fünf Jahre reduziert werden. Unter gewissen Bedingungen solle die Einbürgerung sogar schon ab drei Jahren möglich sein. Ein Kriterium: »im Job herausragende Leistungen erzielen«, so Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) laut Mitteilung vom Freitag. Der neue Entwurf soll nun zur Abstimmung an die 16 Bundesländer und Verbände gehen.

Gedacht sind die Lockerungen tatsächlich nur für ausländische Einwohnerinnen und Einwohner, die erstens dauerhaft in der BRD bleiben wollen, sich zweitens »zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung« – nicht zu verwechseln mit dem Grundgesetz – »bekennen« und drittens für ihren Lebensunterhalt explizit nicht auf staatliche Leistungen angewiesen sind. Für diese Gruppe wedelt die Bundesregierung auch mit der künftigen Toleranz der Mehrstaatigkeit als Zuckerbrot. Und wer sich schon vor Jahrzehnten vom westdeutschen Kapital als »Gastarbeiter« ausbeuten ließ, soll künftig nur noch einen mündlichen Sprachtest bestehen müssen. Ein Einbürgerungstest soll »in Anerkennung ihrer Lebensleistung« entfallen. In den Genuss dieser Lockerungen sollen allerdings auch jene Vertragsarbeiter kommen, die bis 1990 in die DDR eingereist sind.

Ungemütlicher soll es dagegen für diejenigen werden, die sich »antisemitischen, rassistischen, fremdenfeindlichen oder sonstigen menschenverachtend motivierten Handlungen« schuldig machen. Wer deswegen rechtskräftig verurteilt wird, dem soll künftig die deutsche Staatsbürgerschaft verwehrt bleiben, wie aus dem Entwurf des BMI hervorgeht. Die für die Einbürgerung zuständigen Behörden sollen laut der dazu veröffentlichten Mitteilung »sicher« von derlei Straftaten erfahren. Dafür sollen sie künftig auf Anfrage Informationen über Straftäter von den Staatsanwaltschaften erhalten.

Zwei zusätzliche Ausschlusskriterien für eine Einbürgerung deuten auf rassistische Ressentiments als Grundlage hin. So schließt der Gesetzentwurf Ausländer von der Einbürgerung aus, die »gleichzeitig mit mehreren Ehegatten verheiratet« sind oder die durch ihr Verhalten zeigen, »dass er« – das Gesetz kennt offenbar nur »den Ausländer« – die grundgesetzlich verankerte Gleichberechtigung von Mann und Frau »missachtet«. An US-amerikanische Mormonen oder italienische Chauvinisten dürfte das CDU/CSU-geprägte BMI angesichts dessen wohl weniger gedacht haben als an Einwanderer aus muslimisch geprägten Ländern.

Angesichts jener nun auf den Weg gebrachten Reformen sollte jedoch nicht vergessen werden, wohin die migrationspolitische Reise geht. So begrüßte Faesers österreichischer Amtskollege Gerhard Karner (ÖVP) gegenüber der Springer-Zeitung Welt (Freitagausgabe) »ausdrücklich« das »Umdenken« der Bundesregierung in Sachen Asylzentren. Karner betonte seine Freude darüber, dass Berlin prüfen wolle, ob es jene Zentren außerhalb der EU-Außengrenzen in als sicher deklarierten Drittstaaten geben soll. Österreich fordere das schon lange. Der ÖVP-Politiker rief gegenüber dem Blatt nach einer »europäischen Asylbremse, die Missbrauch verhindert«. Dazu gehören Karner zufolge »pauschale Zurückweisungen von Migranten«, die keine Chance auf Asyl hätten.