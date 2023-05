Opposition in der Sackgasse

IMAGO/ZUMA Wire Abschlusskundgebung der Grünen Linkspartei (YSP) in der kurdischen Stadt Diyarbakir (13.5.2023)

Für die prokurdische Demokratische Partei der Völker (HDP) sind die Ergebnisse der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen vom 14. Mai ernüchternd. Am Rennen um das Amt des Staatschefs hat die Partei ohnehin nicht teilgenommen, sondern direkt den oppositionellen Kandidaten Kemal Kilicdaroglu von der kemalistischen CHP unterstützt. Bei den Parlamentswahlen kam sie auf mindestens 8,82 Prozent. Mindestens deshalb, weil seit der Abstimmung Wahlfälschungsvorfälle bekannt wurden und die Partei bereits weitere Mandate dazugewinnen konnte. Derzeit laufen die Untersuchungen für zahlreiche Wahlbezirke, in denen die Stimmen der HDP und ihrer Parteienallianz offensichtlich der faschistischen MHP oder der islamistischen Neuen Wohlfahrtspartei zugeschrieben wurden. In Antep wurden gar 2.000 ihrer Wählerinnen und Wähler als Wahlhelfer der regierungsnahen Vaterlandspartei eingetragen. Bloß: Sie wussten nichts davon und durften als Beteiligte nicht an der Abstimmung teilnehmen.

Doch Wahlmanipulationen allein reichen nicht als Erklärung für den »Misserfolg«, wie es die HDP selbst bezeichnete. War sie 2018 noch drittstärkste Kraft mit 11,7 Prozent, ist sie diesmal auf Platz fünf gelandet. Woran es gelegen haben könnte? Zunächst einmal kandidierte die HDP wegen eines laufenden Verbotsverfahrens – sie wäre die neunte kurdische Partei ihrer Art, die seit den 1990er Jahren verboten werden würde – kurzfristig unter dem Banner der Grünen Linkspartei (YSP). Gleichzeitig trat sie in einer Wahlallianz gemeinsam mit weiteren linken Parteien an, dem »Bündnis für Arbeit und Freiheit«.

Innerhalb des Bündnisses kam es jedoch zu Unstimmigkeiten mit der Arbeiterpartei der Türkei (TIP). Sie löste nach ihrem Auftritt bei der Sendung des beliebten Youtubers Oguzhan Ugur einen Medienhype aus und beschloss, in 49 Provinzen gegen das eigene Bündnis zu kandidieren, weil sie ihre »eigene Kraft« sehen wollte. Dabei wäre die Partei nur eine Randerscheinung, wäre sie 2018 nicht auf dem Ticket der HDP ins Parlament eingezogen. Der Zwist der beiden Parteien sorgte vor allem bei der HDP-Wählerklientel für Unzufriedenheit. Es hieß, dass man sich zu viel bieten lasse von einer kleinen, »türkisch-linken« Partei, die sich zudem noch als »einzige sozialistische Partei« im Parlament bezeichne. Die erfahrene HDP-Politikerin Gültan Kisanak, die seit 2016 als politische Geisel im Gefängnis sitzt, schrieb daraufhin einen viel beachteten Artikel für die prokurdische Zeitung Yeni Yasam. Weder sei laut Kisanak die TIP die einzig sozialistische Partei, noch könne unter solchen Bedingungen von einer Allianz die Rede sein. Aussagen des TIP-Abgeordneten Ahmet Sik, wonach die HDP ohne ihren populären Politiker Selahattin Demirtas ein Nichts sei und Sik sich nicht auch noch »neben türkischen Faschisten um kurdische« kümmern könne, sorgten nicht gerade für Deeskalation.

Der pubertäre Politstil der TIP kostete das Bündnis letzten Endes ein Dutzend Abgeordnetenmandate – stellenweise profitierte gar die MHP davon. Die TIP wiederum behauptete das Gegenteil und ließ erklären, »nach 60 Jahren« habe es eine »sozialistische Partei aus eigener Kraft« mit vier Abgeordneten ins Parlament geschafft. Nachtrag: Wäre sie nicht im Bündnis mit den übrigen Parteien angetreten, wäre sie an der Siebenprozenthürde gescheitert.

Verloren hat die HDP vor allem in den mehrheitlich türkischen, westlichen Provinzen des Landes, was die langwierige Diskussion befeuert, ob die HDP eine Partei der gesamten Türkei ist, oder eben doch nur eine der Kurden. Was klar ist: Die HDP hat sowohl der TIP als auch der CHP Räume eröffnet – und sich damit selbst geschadet. Holte die CHP 2018 noch in den drei größten kurdischen Städten Amed (Diyarbakir), Merdin (Mardin) und Wan (Van) zwei bis drei Prozent, waren es diesmal sieben bis neun. Das Vorgehen der Partei war etwas naiv, auch im Hinblick auf die Präsidentschaftswahl. Dass die HDP keinen eigenen Kandidaten aufgestellt und von vornherein Kilicdaroglu unterstützt hat, beraubte sie unter anderem des Faustpfandes für Verhandlungen.

Was nicht vergessen werden darf: Nur wenige Parteien wären in der Lage, bei so viel staatlicher Repression auf den Beinen zu bleiben. Tausende HDP-Mitglieder sitzen in Gefängnissen ein, darunter wichtige Kader, die die Partei Erfahrungsschatz kosten, was bei dieser Wahl offensichtlich war. Fragt man in Kurdistan, für welche Partei eine Person stimmen wird, ist es nicht unwahrscheinlich, dass man die Antwort »für mich« erhält. »Für mich stimmen« bedeutet seit Jahrzehnten, für die politische Tradition der HDP – sprich: »Für uns Kurden« – zu stimmen. Keine Frage, die Wählerinnen und Wähler der HDP gehören zu den loyalsten des Landes, aber auch diese Bindung kann Risse bekommen. Beispielsweise wurden die Kandidatenlisten im Vorfeld der Wahl stark kritisiert. Der armenische Politiker Garo Paylan gilt als einer ihrer erfolgreichsten Abgeordneten, wurde allerdings nicht erneut auf die Liste gesetzt, geschweige denn jemand anderes aus der armenischen Community. Statt dessen nominierte die HDP den verrufenen türkischen Journalisten Cengiz Candar; dazu noch ausgerechnet in ihrer Hochburg Diyarbakir.

Eine Schwäche im Wahlkampf war auch, dass die HDP seit längerer Zeit nichts Neues zu erzählen hatte, es an konkreten Perspektiven für Kurdistan mangelte und sie generell in einer strategischen Sackgasse steckt, da sie von den meisten Parteien geächtet wird, was das Zusammenarbeiten erschwert. Künftig wird es mehr brauchen, um die Wählerbasis zum Urnengang zu motivieren; vor allem jetzt, wo es eine Siebenprozent- statt einer Zehnprozenthürde gibt, und keine Sorge mehr besteht, dass es die Partei nicht ins Parlament schafft.