Ohne Kind kein Recht

imago images/Jürgen Ritter Grabstein für ein Sternenkind auf einem Berliner Friedhof

Die Rolle der Mutter und wie ihr als Person mehr Wertschätzung und Respekt entgegengebracht werden solle, bestimmte in der vergangenen Woche rechtskonservative Debatten. Dabei ging es allerdings nicht um ausreichend gut ausgestattete Kitaplätze, Mütterrente oder eine paritätische Aufteilung von unbezahlter Sorgearbeit, sondern um eine christliche Kita, die aus verschiedenen Gründen keine Muttertagsgeschenke mehr basteln wollte. Und auch an anderer Stelle wird nicht nur entschieden, was eine Mutter braucht, sondern auch wer überhaupt eine ist. Und dabei kommt es weniger auf Schwangerschaft, Entbindung und Schutzbedürfnis an als auf Willkür und Bürokratie.

So gelten für Menschen, die eine Fehlgeburt erleiden, immer noch keine Schutzfristen im Sinne des Mutterschutzgesetzes, die ihnen eine bezahlte Freistellung von der Berufstätigkeit garantieren. Und das, obwohl dieses Ziel explizit im Koalitionsvertrag festgehalten wurde und zumindest die aktuelle Wochenfrist schon ab der 20. Schwangerschaftswoche gelten soll. Vergangene Woche beschäftigte sich der Familienausschuss des Bundestags mit dem Thema. Rechtlich wird zwischen einer Fehlgeburt und einer Totgeburt unterschieden. Eine Fehlgeburt, für die keine Schutzfristen gelten, liegt dann vor, wenn der Fötus vor der 24. Schwangerschaftswoche stirbt und weniger als 500 Gramm wiegt. Rechtlich gesehen ist dies keine Entbindung, obwohl je nach Gewicht medizinisch gesehen eine Entbindung erfolgen muss, vaginal oder per Kaiserschnitt. Daher gilt der sogenannte Mutterschutz nicht, der Angestellte, die entbunden haben, bis zu 18 Wochen bezahlt von der Arbeit freistellt. Lediglich vier Monate lang gilt weiterhin der Kündigungsschutz, der auch während einer Schwangerschaft besteht. Für Personen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen, egal zu welcher Zeit und mit welcher Indikation, gelten die Mutterschutzregelungen ab diesem Zeitpunkt nicht mehr.

Im November haben Betroffene, die eine Fehlgeburt erlitten haben, vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wegen dieser Praxis eine Verfassungsbeschwerde eingelegt. Für sie stellt die Regelung eine Diskriminierung von Müttern totgeborener Kinder dar. Initiiert und unterstützt wird die Beschwerde vom Verein »Feministische Innenpolitik«, der bereits zuvor eine Bundestagspetition angestoßen hatte, die von rund 75.000 Menschen unterschrieben wurde. Darin wird ein nach Schwangerschaftswochen gestaffelter Mutterschutz nach Fehlgeburten gefordert. Ausschlaggebend für ihr Engagement war für die Gründerin des Vereins, Natascha Sagorski, nach eigenen Angaben nicht nur die eigene Fehlgeburt, sondern besonders der unsensible Umgang des medizinischen Personals ihr gegenüber. Demnach war ein Satz der Krankenhausärztin zu ihr nach einer Ausschabung in Vollnarkose der Anlass, sich genauer mit den Bestimmungen rund um Fehlgeburten, aber auch mit dem Umgang mit den Betroffenen zu beschäftigen: »Sie benötigen keine Krankschreibung, Sie können morgen wieder ins Büro gehen.« Nach Angaben des Vereins müssen etliche Betroffene nach einer Fehlgeburt verschiedenen Ärzten ihre Geschichte erzählen und ihr psychisches und körperliches Leid immer wieder offenlegen, bis sie eine Krankschreibung erhalten.

Vergangene Woche nahm Sagorksi an einem Fachgespräch vor dem Bundestagsausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend teil. Die Bandbreite der Teilnehmenden reichte von Christoph Bührer, Präsident der Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin der Charité-Universitätsmedizin Berlin, über Nina Reitis von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg und Gründerin der Initiative »Plötzlich Sternenkindeltern« (als Sternenkinder werden totgeborene Kinder bezeichnet), bis hin zu Marianne Weg vom Deutschen Juristinnenbund. Letztere betonte, dass es europarechtlich durchaus möglich sei, einen gestaffelten Mutterschutz einzuführen. Alle Befragten ließen keinen Zweifel daran, dass das aus unterschiedlichen Gründen zwingend notwendig sei. Laut Bundesregierung soll eine Expertenkommission bis zum Sommer Vorschläge machen, wie das umsetzbar ist. Bis dahin gilt, wie Sagorski schreibt: »Solange die Frau funktioniert und lebende Kinder gebärt, ist sie schützenswert. Funktioniert sie nicht und gebärt ein totes Kind, darf sie sich nicht als Mutter fühlen.«