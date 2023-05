Nachschlag: »Kohle ist vorbei«

Steffen Junghans/ARD LKA-Ermittler Briegand und Kommissarin Gottknecht jagen im Lausitzer Braunkohlerevier einen Mörder

Am Fuße der größten Kohleförderbrücke der Welt liegt die Leiche der 17jährigen Ramona Schinschke. Die anliegende brandenburgische Kleinstadt Lauchhammer ist in heller Aufregung und sucht den Mörder. Der Cottbusser Kommissar Briegand und seine Leipziger Kollegin müssen den Fall lösen und stoßen dabei auf ein Geflecht aus ehemaligen Volkspolizisten, Kohlegegnern, Drogendealern und sorbischen Volksmusikerinnen. Jackie, die Tochter des Ermittlers, ist eine Klimaschutzaktivistin und unterstützt das Protestcamp gegen den lokalen Tagebau, ganz zum Ärger ihrer Großmutter. Bei der gemeinsamen Arbeit an einem sorbischen Trachtenmuster stellt sie ihre Enkelin zur Rede, warum sie die Bergbautradition der Familie nicht ehrt. Doch Jackie kontert schlagkräftig: »Wir entscheiden uns heute gegen den Dreck, Omi, Kohle ist vorbei.« Sie wolle nicht die Lausitz, sondern den Planeten retten. Ihre Freundin Ramona konnte sie nicht beschützen, doch vielleicht gelingt ihr die Überführung des Mörders. (bk)