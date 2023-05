»Konsum ist das Wasser, in dem wir schwimmen«

Patrick McGrath Muniz Patrick McGrath Muñiz: »The Guide« (Öl und Metallblatt auf Tafel 36 x 30 Zoll)

Auf Ihrer Homepage beschreiben Sie Ihre Arbeit als »Reflexion darüber, wie unsere kapitalistischen Doktrinen, Unternehmensideologien und Konsumgewohnheiten unsere Wertschätzung für Spiritualität, Geschichte, Natur und uns selbst verändert haben«. Hat der Konsum in gewissem Maße den christlichen Glauben ersetzt?

Der Konsum hat in der westlichen Welt zweifellos den christlichen Glauben als zentrales Element unserer gemeinsamen materiellen Kultur und individuellen Erfahrung ersetzt. In vielerlei Hinsicht hat der Konsum uns einen neuen Sinn gegeben, durch den die Gesellschaft unserem Leben einen Wert und einen Inhalt zuweist, ähnlich wie es die traditionelle Religion seit jeher getan hat. Ich glaube, man kann das gar nicht genug betonen. Der Konsum ist sozusagen das Wasser, in dem wir schwimmen. Wie Fische halten wir nicht inne und denken darüber nach, aber er ist überall um uns herum. Er prägt unsere politischen Entscheidungen, beeinflusst unsere Ansichten über Freundschaften, Glück, Spiritualität, Familienleben, Natur, Geschichte und diktiert sogar die Geschichten und Ansichten über uns selbst. Dies gilt insbesondere in unserem digitalen Zeitalter der massenhaften Desinformation, die so viel von unserer begrenzten Aufmerksamkeit beansprucht. Unsere Hingabe an eine mediale Welt der Bildschirme und Apps hat uns als passive Anhänger der Lehren des Konsumismus ständig abgelenkt und gefühllos gehalten.

In Ihren Werken vermischen sich christliche Ikonographie und Symbole der Konsumgesellschaft. In den USA, wo Sie heute leben, gibt es viele fundamentalistische Christen. Wurden Sie jemals der Blasphemie beschuldigt oder angeklagt?

In meiner Arbeit vermischen sich oft christliche Ikonographie und Bilder aus unserer Konsumkultur, weil ich sehe, wie wir das eine durch das andere ersetzt haben. Viele Christen würden dieser Aussage zustimmen. Einige von ihnen haben sich sogar geäußert und ihre Ansichten offen mit mir geteilt. Die einzigen fundamentalistischen Christen, denen ich begegnet bin und die sich vielleicht beleidigt fühlen, sind Katholiken der alten Schule, die glauben, dass Bilder heilig sind und man sich nicht an ihnen vergreifen darf. Viele amerikanische Protestanten, die nicht viel Wert auf Bilder legen, scheinen kein Problem damit zu haben, ein Bild einer Madonna neben einem McDonald’s zu sehen, zumindest habe ich das bisher so erlebt. Und es ist natürlich lustig, dass sie kein Problem mit dem Bild eines bewaffneten Christus haben.

Jedes Ihrer Bilder scheint akribisch geplant zu sein, alles ist voller Bedeutung wie in einem Renaissancegemälde. Haben Sie keine Angst, den Betrachter zu überwältigen?

Seit ich mit der Malerei begonnen habe, bin ich von der Kunst der Renaissance fasziniert. Ich fand schon immer, dass ein Großteil der zeitgenössischen Kunst zu simpel und langweilig ist. Ich mache mir selten Gedanken darüber, was ein Betrachter von meinen Werken halten könnte. Statt dessen konzentriere ich mich darauf, Kunst zu schaffen, die ich gerne an meinen Wänden haben würde.

Der Satz des britischen Kulturtheoretikers Mark Fisher »Es ist leichter, sich das Ende der Welt vorzustellen als das Ende des Kapitalismus« ist einer der meist zitierten Sätze zu diesem Thema. Warum ist es so schwer, sich eine bessere Welt vorzustellen?

Ich kenne das Zitat von Mark Fisher und würde ihm zustimmen. Ich kann es vielen Menschen nicht verübeln, dass sie so pessimistisch sind, was die Welt angeht. Die Fähigkeit, sich eine bessere Welt vorzustellen, erfordert viel Phantasie. Ironischerweise tun das die moderne Verbraucherpropaganda und die Werbung in den Massenmedien ständig. Tatsächlich ist das ihr Haupttalent und ihr wichtigstes Werkzeug zur Täuschung der Massen. Für den alltäglichen, gedankenlosen Verbraucher ist es eine »blaue Pille«, die leicht zu schlucken ist. (Im Film »Matrix« bewirkt die blaue Pille die Rückkehr in die heile Scheinwelt, M. H.) Bei einem Großteil der modernen Kunst ist das nicht anders. Ebenso scheinen wir von Weltuntergangsszenarien besessen zu sein, die wir über unsere Medien – Bücher, Serien, Filme und Videospiele – konsumieren. Aber diese dystopische, »apokalyptische« Zukunftsvision, die in vielen Science-Fiction-Filmen auftaucht, ist so alt wie die Bibel. Mich fasziniert unser menschliches Verlangen nach hoffnungsvollen utopischen Zukunftsvisionen, gepaart mit Höllenszenarien unseres endgültigen Untergangs. Die Kunst scheint die Ängste, Befürchtungen und Beklemmungen zu lindern, die wir in dieser unsicheren Welt empfinden, die von räuberischem Kapital und einem Planeten mit endlichen Ressourcen bestimmt wird.

Sie haben auch einen Tarotkartensatz entworfen …

Richtig, vor kurzem habe ich ein Tarot entworfen, das von der spanischen Kolonialkunst und -geschichte inspiriert ist. Es wurde von U. S. Games veröffentlicht und trägt den Titel »Tarot Neocolonial de las Américas«. Der Grund für ein Tarotset ist sehr persönlich, aber ich glaube auch, dass es in unserer Kultur einen besonderen Platz hat. Von vielen als zweifelhaftes Werkzeug der Wahrsagerei und des opportunistischen Profitstrebens angesehen, finde ich es für die Botschaft, die ich vermitteln möchte, durchaus angemessen – nämlich die Darstellung der modernen transnationalen Unternehmen, die uns mit einer erneuerten Doktrin des Konsumismus utopische Zukunftsträume verkaufen.