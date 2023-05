Vonovia im Zinsstrudel

Arnulf Hettrich/imago »Zu Ende erzählt«: Demo gegen Immobilienlobby in Stuttgart

Europas größter Immobilienkonzern Vonovia gerät zusehends unter Druck. Zur diesjährigen Hauptversammlung am Mittwoch notierte die Aktie des Bochumer Unternehmens bei 18,50 Euro. Zu ihrer besten Zeit im August 2021 waren es noch mehr als 60 Euro. »Welcher Aktionär könnte mit solch einer Entwicklung zufrieden sein?« fragte Arne Rautenberg von der Fondsgesellschaft Union Investment, einem der großen Anteilseigner, während der Versammlung.

Vonovia-Chef Rolf Buch erklärte den Niedergang mit steigenden Zinsen und explodierenden Kosten. Um beim Neubau aktuell eine Rendite zu erzielen, müssten 18 bis 20 Euro Miete pro Quadratmeter gezahlt werden, sagte Buch am Mittwoch im Deutschlandfunk. Das könne sich kein normaler Mensch leisten. »Die Geschichte, die jahrelang erzählt wurde, dass die Gewinne immer steigen, ist damit zu Ende erzählt«, verkündete Buch.

Schlagartig verändert

Tatsächlich ist Vonovia im Jahr 2022 in eine Abwärtsspirale geraten, aus der es kein Entkommen zu geben scheint. Jahrelang basierte das Geschäftsmodell des Immobilienriesen auf extremem Wachstum. Reichlich vorhandenes Kapital ermöglichte zahlreiche Großübernahmen (Deutsche Wohnen) und die Modernisierung des Wohnungsbestands. Billiges Geld gab es, weil die Notenbanken nach 2007 eine Wirtschaftskrise verhindern wollten und die Zinsen auf bis zu null Prozent senkten. Die Gewinne der Aktionäre von Vonovia und Co. schienen unaufhörlich zu steigen. Die Löhne konnten mit der Mietpreisentwicklung aber nicht mithalten, die Wohnkrise spitzte sich zu. Die aus dem Ukraine-Krieg folgende Energiekrise ließ die Inflation dann endgültig explodieren. Und mit der Leitzinsanhebung durch die EZB im Juli 2022, der ersten seit elf Jahren, änderte sich die Situation schlagartig. Seit Sommer 2022 haben US-Notenbank Fed und EZB den Leitzins mehrfach weiter angehoben.

Die Inflation trifft weniger das Kerngeschäft von Vonovia. Materialkosten steigen, doch der Bestand scheint groß und modernisiert genug, um profitabel zu bleiben. Die Energiekosten müssen von den Mietern getragen werden. Das größte unmittelbare Risiko sind Zahlungsausfälle, weil Leute wegen der Teuerung ihre Miete nicht mehr zusammenbekommen. Das erklärt, warum sich Vonovia seit Monaten für höheres Wohngeld, mehr staatliche Entlastung und kräftige Lohnsteigerungen ausspricht.

Was die Krise erdrutschartig auslöste, war die Zinswende. Schließlich müssen enorme Kredite zurückgezahlt werden, mit denen der Konzern seine Expansion in den letzten Jahren finanziert hat. Jährlich sind es aktuell rund fünf Milliarden Euro. Lange konnten alte Kredite durch günstigere neue abgelöst, Zinsen eingespart und so zusätzliche Profite gemacht werden. Das ist nun nicht mehr möglich.

Zur Abwärtsspirale gehört auch, dass die Immobilienwerte in Zeiten von Inflation und hohen Zinsen sinken. Im ersten Quartal hat Vonovia seinen Bestand um über drei Milliarden auf rund 91,2 Milliarden Euro abgewertet. Der Verschuldungsgrad (LTV) lag zuletzt bei 45,4 Prozent – oberhalb des angestrebten Korridors von 40 bis 45 Prozent. Sollten festgeschriebene Schwellenwerte überschritten werden, würden milliardenschwere Anleihen fällig gestellt.

Um wieder Boden unter die Füße zu bekommen, verkauft Vonovia seit dem vergangenen Jahr Wohnungen, seit Januar für mehr als 13 Milliarden Euro. Weil das nicht ausreicht, wirbt der Konzern um große Investoren, aber sollte er in vier Monaten aus dem Dax rausfliegen, dürfte das eher abschrecken als anziehen.

»Druck auf die Mieter«

Der Berliner Mieterverein beobachtet die Situation bei Vonovia »seit längerem mit Sorge«, wie Geschäftsführerin Ulrike Hamann am Donnerstag gegenüber jW erklärte. Die Bestände würden immer schlechter instandgehalten, »und diese Form der Deinvestition droht noch schlimmer zu werden«. Hamann befürchtet auch, dass »sich der Druck auf die Mieter erhöht, da vermutlich jede Möglichkeit zur Mieterhöhung genutzt werden wird.«