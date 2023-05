Nachschlag: Experten am Werk

IMAGO/ZUMA Wire Hält die Slowakei auf NATO-Linie, obwohl die parlamentarische Mehrheit dafür schon jetzt und voraussichtlich auch nach der Neuwahl im September fehlt: Zuzana Caputova (Madrid, 30.6.2022)

Interessante Dinge tragen sich in der Slowakei zu. Kern der politischen Krise dort ist, dass die zu 100 Prozent dem NATO-Drehbuch verpflichtete Außenpolitik der bisherigen Regierung und der Präsidentin Zuzana Caputova von der Mehrheit der Bevölkerung abgelehnt wird. Im September steht eine Neuwahl an. Zwischen Bratislava und Washington überlegen gerade viele Leute, wie sich ein Sieg von Oppositionsführer Robert Fico, der Waffenlieferungen an Kiew kritisiert, noch verhindern lässt. Der Deutschlandfunk berichtet in seiner Sendung »Europa heute« besorgt über die Lage nach der Einsetzung einer »Expertenregierung«. Den neoliberalen neuen Regierungschef Ludovit Odor führt Korrespondentin Marianne Allweiss als »anerkannten Wirtschaftsexperten« ein. Der hat es nicht leicht: Den »Mitte-rechts-Parteien« drohen bei der Wahl »herbe Verluste«. Und schon vorher könnte Odor mit der Vertrauensfrage auf die Nase fallen. »Prorussische Propaganda« sei weitverbreitet, klagt Allweiss. Odor verspreche, »dagegenzuhalten«. So wie der Deutschlandfunk. (np)