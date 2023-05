Rotlicht: Links

Gemeinfrei Generalstände in Frankreich 1789: Rechts vom König Klerus und Adel, links der minderwertige Dritte Stand

Woher kommt das Wort? Formal gesehen ist »links« ein Adverb, erstarrte Genitivform vom Eigenschaftswort link(e). Im Mittelhochdeutschen waren ganz andere Bezeichnungen im Gebrauch, »winster« oder »luchter(hand)« zum Beispiel. Althochdeutsch ist »Lenka« als linke Hand überliefert; »lenka« stand offenbar für »schlaff und schwach«; vergleiche »lax« (lat. laxus = locker, schlaff). Links hatte also mehrfach – nicht immer – etwas Negatives an sich: Linkisch, ein linkes Ding, zwei linke Hände. Andrerseits gibt es Beispiele, dass links etwas Positives ist. Im römischen Kulturkreis steht die linke Seite ursprünglich für Glück, die rechte für Unglück. Im alten Griechenland wurde das Männliche mit rechts (Schwerthand) und das Weibliche mit links (Schildhand) gleichgesetzt. Anders wieder in China, dort setzt man von alters her die Linke mit Yang, dem Himmel und dem männlichen Prinzip gleich, während die Rechte das Weibliche und die fruchtbare Erde symbolisiert. Den Chinesen gilt die Linke als Hand des Glücks. Eine indische Isis-Darstellung zeigt die Göttin rechtsseitig mit den Symbolen von Gewalt und Grausamkeit, links trägt sie einen Becher und Palmenzweig. Der weiblichen Seite, der schützenden und nährenden, möchte man gern den Vorzug geben.

Es gibt verschiedene Bezugsbegriffe zur Orientierung im Raum, in Zeit und Politik. Nehmen wir »Orientierung« beim Wort, dann steckt darin der Hinweis auf eine Himmelsrichtung (Orient = Osten). West und Ost, diesseits/jenseits, rechts und links … sind vom Standpunkt bzw. vom Beobachter abhängig, mithin nicht überall identisch. Was für uns Osten, ist für China Westen. Die Richtungsworte werden nicht nur räumlich, sondern gern auch übertragen benutzt. »Jenseits von Eden«, »rechts von Trump« usw.

Links/rechts im Sinne politischer Richtungen führt zurück zur großen Französischen Revolution. Im Ständeparlament 1789 saßen, vom Standpunkt des Königs gesehen, auf der minderwertigen linken Seite die selbstbewusst aufstrebenden Bürger; rechts davon saßen Klerus und Adel. Seitdem stand »rechts« für königstreu, elitär, klerikal, alte Rechte verteidigend; »links« für republikanisch, egalitär, dem Gleichheitspostulat (égalité) und den Unterdrückten verpflichtet – umstürzlerisch. (Damit ist die Gedankenverbindung von links mit lax, schwach und linkisch jedenfalls aufgehoben.) Die Adjektive wurden auch substantiviert, man sprach von »la gauche« und »la droite«.

Die französische Einteilung breitete sich in Europa aus. Als das Paulskirchenparlament in Frankfurt 1848 zusammentrat (heuer steht der 175. Jahrestag bevor), saßen ganz links die Republikaner, die den Sturz der Monarchie wollten. Bei Marx und Engels sucht man »links« als politisches Wort noch vergeblich, – erst im 20. Jahrhundert wird es zu einer Kurzformel (siehe bei Lenin: »Der ›linke Radikalismus‹ als Kinderkrankheit im Kommunismus«).

Verschiedentlich gab es Versuche, den Links-rechts-Gegensatz zu relativieren. Anfang der 1930er Jahre schufen NSDAP-nahe Ideologen der »Schwarzen Front«, eine Annäherung an die KPD anstrebend, das Schema vom »Hufeisenbild«: Statt einer horizontalen Linie wird da ein Halbkreis gezeichnet mit oben zueinander strebenden Enden, die Extreme links und rechts symbolisierend. Der untere Bogen, der Bauch, soll die gemäßigte Mitte darstellen. Darauf gründend erklärt eine spätere Extremismustheorie (links = rechts, beides gleich schlimm), dass sich die äußeren Enden als »Feinde der Demokratie« so sehr ähneln würden, dass sie sich berührten – wobei die Durchlässigkeit bürgerlicher Parteien für rechtsradikale Positionen tunlich vernachlässigt wird.

Der Pleonasmus »Linkssozialismus« bezeichnete Strömungen abseits der großen Arbeiterparteien, von der SAPD des frühen Willy Brandt bis zu trotzkistischen Gruppen. Wieweit die Linkspartei (»Die Linke«) in linkssozialistischer Tradition zu verorten sei, ist inzwischen fraglich geworden.